Manifestaciones por Ceuta el miércoles 2 de septiembre: horario y en qué ciudades están convocadas

Ceuta afronta una situación delicada debido a la invasión de inmigrantes registrada a finales de julio y que continúa actualmente. Esto ha desembocado en una crisis que mantiene a la ciudad lejos de la normalidad. Por eso, el próximo miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, se han convocado distintas manifestaciones por la ciudad autónoma en distintos puntos de España a las 20:00 horas. La iniciativa pretende trasladar a los ceutíes un mensaje de apoyo desde la Península y convertir las plazas de numerosas ciudades españolas en un símbolo de que Ceuta no está sola. El mensaje se está difundiendo a través de las redes sociales bajo lemas como «Toda España por Ceuta», «Ceuta no está sola» y «Ceuta es España». La convocatoria parte del movimiento ciudadano Por Ceuta y, según las informaciones que han sido publicadas, no se presenta como una movilización nacional formalmente organizada por un partido político, sindicato o plataforma social.

Manifestaciones por Ceuta: qué día son y a qué hora

La fecha prevista es el miércoles 2 de septiembre de 2026, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, y la hora anunciada para las concentraciones es a las 20:00 horas. Este llamamiento busca que las concentraciones se desarrollen de manera simultánea y pacífica en diferentes puntos del país. Aunque la organización y los detalles concretos de cada convocatoria dependerán de las iniciativas que se promuevan en cada localidad.

Dónde son las manifestaciones por Ceuta

El listado completo de las ciudades españolas donde están convocadas las manifestaciones para apoyar a Ceuta en la lucha contra la inmigración ilegal masiva:

Ceuta: Plaza de los Reyes

Melilla: Plaza de España

Madrid: Puerta del Sol

Barcelona: Plaza de Cataluña

Valencia: Plaza del Ayuntamiento

Sevilla: Plaza Nueva

Málaga: Plaza de la Constitución

Zaragoza: Plaza del Pilar

Bilbao: Plaza Moyúa. Actualmente, Plaza Elíptica

Valladolid: Plaza Mayor

A Coruña: Plaza de María Pita

Vigo: Plaza de Compostela

Gijón: Plaza Mayor

Oviedo: Plaza de la Escandelera

Palma de Mallorca: Plaza de las Cortes

Las Palmas de Gran Canaria: Plaza de Santa Ana

Santa Cruz de Tenerife: Plaza de España

Alicante: Plaza de los Luceros

Murcia: Plaza de Santo Domingo

Granada: Plaza del Carmen

Córdoba: Plaza de las Tendillas

Cádiz: Plaza de San Juán de Dios

Jerez: Ayuntamiento

Salamanca: Plaza Mayor

Santiago de Compostela: Plaza del Obrador.

Pamplona: Plaza del Castillo

Santander: Plaza del Ayuntamiento

Logroño: Plaza del Ayuntamiento

Burgos: Plaza del Cid

Toledo: Plaza de Zocodover

Un listado que procede del cartel que circula con la invitación y recoge concentraciones en torno a una treintena de ciudades.

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El llamamiento

La plataforma Por Ceuta relaciona la convocatoria con la defensa de la integridad territorial y con la reivindicación de que la ciudad disponga de recursos y protección suficientes. A su vez, el manifiesto reclama el respeto de los derechos humanos y plantea el retorno de las personas inmigrantes a sus países de origen, con las excepciones correspondientes por razones humanitarias. La elección del 2 de septiembre lleva consigo un componente simbólico porque se trata del Día de Ceuta, un día que simboliza el nacimiento de la identidad histórica y cultural de la ciudad, y sobre todo, de sus caballas.

El Gobierno reacciona casi un mes después

Casi un mes después, el Gobierno prepara medidas para hacer frente a la situación y hoy, martes 25 de agosto, se reúne con el Consejo de Ministros, en el que está previsto aprobar un fondo extraordinario de 25 millones de euros para la atención de los menores inmigrantes y nuevas actuaciones para reforzar la respuesta del Estado en la ciudad. Por lo tanto, el Gobierno prevé aprobar medidas económicas y de atención a los menores inmigrantes. Además, ha anunciado la creación de un mando único para coordinar la respuesta a la crisis y la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional, liderada por Ángel Víctor Torres, Ministro de Política Territorial.

La difusión de la convocatoria

La movilización se ha ido extendiendo a través de carteles y mensajes publicados en X y Facebook, pidiendo reproducir las concentraciones frente a los ayuntamientos y plazas céntricas de cada localidad. Aunque algunos municipios cuentan con convocatorias únicas diferentes a las que se recogen en el listado general. Una información que podría ampliarse o modificarse a medida que se acerque el día. Por ejemplo, en Sevilla se ha anunciado una manifestación específica para el jueves 3 de septiembre, de 19:30 a 21:30 horas, entre la Puerta de Jerez y la Plaza de San Francisco. Esta convocatoria será independiente de la concentración generalizada del día 2.

La finalidad de la iniciativa

Unas concentraciones que buscan hacer llegar el respaldo a una ciudad que se siente sola ante una situación que sus vecinos viven con incertidumbre y que describen como preocupante e insufrible. El día 2 de septiembre, a las 20:00 horas, las plazas de numerosas ciudades españolas se llenarán de gente que abrazará a los ceutíes desde Madrid hasta Sevilla, Barcelona, Málaga o Valencia, entre otros puntos, donde muchos trasladarán su apoyo y recordarán que la perla del Mediterráneo no está sola porque el resto de España también mira hacia el otro lado del Estrecho.