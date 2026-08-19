El miedo de una mujer ceutí ante la invasión: «Los marroquíes secuestran a menores para violarlas en manada»

Hoy, en Espejo público (Antena 3), ha hablado en directo Sara Viruel una vecina de Ceuta embarazada de 8 meses que está viviendo un auténtico infierno desde que su ciudad fue invadida hace 20 días por miles de inmigrantes ilegales. La mujer ha cargado duramente contra el Gobierno central, ha elogiado, sin embargo, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado las terribles condiciones en las que están los españoles y ha hecho un llamamiento a una movilización ciudadana en todo el país el próximo 2 de septiembre.

Sara Viruel ya había aparecido en el programa de Antena 3 quejándose de que es imposible vivir en Ceuta tras la invasión, pero, en esta ocasión, Espejo público le ha hecho una amplia entrevista en la que la ceutí ha sacado a la luz todo lo que el Gobierno oculta.

«No podemos dar derechos a otros»

«Quiero darle voz a mi gente», ha afirmado Viruel en directo, convencida de que «esto es una lucha a la que hay que dar mucha voz». Y es que, para ella, «el Gobierno dice que aquí hay normalidad y no es verdad».

«No podemos estar dándoles derechos a otros si los propios ciudadanos están viendo sus derechos pisoteados. Pagamos unos impuestos y no son baratos. ¿Qué menos que nos tengan protegidos, defendidos? Lo mejor es mandarlos de vuelta y proteger las fronteras. Aquí estamos impotentes porque sabemos que el Gobierno tiene medios y no hace nada», ha asegurado Sara Viruel en directo.

Según la ceutí: «Estamos huérfanos, estamos solos ante una situación que es ya desbordante» y «lo único que tenemos es el pueblo y la voz». Por ello, pide que el resto del país no deje de hablar de Ceuta: «Pido, por favor, a la gente de España que no nos apaguen la voz».

«Pido un llamamiento»

Es por ello que la vecina de Ceuta ha hecho un llamamiento en Espejo Público: «Estamos convocando a todas las personas de España para que salgan la tarde del 2 de septiembre a las 8 de la tarde con banderas de España y de Ceuta. Que se vea que Ceuta no está sola, que se vea que estamos unidos. Solo tenemos a la ciudadanía, a la población».

La vecina ceutí ha sentenciado que «se nos ha robado un verano, se nos ha robado la vida, estamos paralizados», y añade que «ya no solo está el miedo de la inseguridad, está el miedo al contagio».

Y es que, como ella misma ha recordado, ya son 24 los militares contagiados de sarna en Ceuta, por lo que Sara Virual ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central, así como ha aplaudido a las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«¿Les vamos a dar mejores camas a inmigrantes que a los militares?»

«Los militares están haciendo un trabajo excelente», ha afirmado antes de denunciar las condiciones en las que se encuentran algunos agentes desplazados desde la Península: «A los policías, los pobres que vienen de la península, los tienen durmiendo en chozas».

«Esta gente que nos ampara, que nos protege y que necesita descansar… ¿Les vamos a dar mejores camas a inmigrantes que a estos militares que han tenido que dejar sus vacaciones para venir a montar literas para ellos? Nosotros no queremos que se queden aquí, queremos que se vayan», ha denunciado.

«Juan Jesús Vivas está haciendo un buen trabajo»

También ha querido elogiar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien la recibió el día anterior: «Me transmitió tranquilidad, está haciendo un buen trabajo, lo poco que puede hacer porque nosotros dependemos del Ministerio, del Estado». También ha asegurado que «él ama su ciudad, siempre nos lo ha demostrado» y que «el pueblo ceutí lo quiere porque sabe que lo hace de corazón».

«¿Dónde están las feministas?»

La entrevistada también ha recordado que «la Policía ha denunciado que los marroquíes secuestran a las menores para violarlas en manada». Es por ello que se ha preguntado: «¿Dónde están las feministas que luego vienen aquí a pasearse y a decir que aquí no pasa nada? Nadie puede venir aquí y ponerle una solución y no echarle más leña al fuego. Ya son 19 menores violadas y las que no habrán denunciado porque vienen de países donde denunciar una violación ni existe».

También ha expresado su preocupación por el inicio del curso escolar. «Los mismos maestros no saben si se va a poder volver al colegio. ¿Vamos a tener a militares y policías todo el rato en las puertas de los colegios? Yo no puedo dejar a mi hijo con esta incertidumbre que hay en las calles».

La entrevistada ha asegurado que, desde la invasión, «mi vida ha cambiado de ser una vida en paz disfrutando de mi embarazo a ahora estar con ansiedad, con estrés, sin dormir…».

Sara ha dicho que: «Yo voy caminando y me encuentro a 10 inmigrantes pidiéndome dinero… Claro que me da pena, pero también me doy pena yo y mis ciudadanos… que el Gobierno nos deja solos y amparados».

Además, ha asegurado que la sensación que experimenta al caminar por la ciudad es de completa inseguridad: «Te sientes muy intimidada porque te miran de arriba abajo. No sé qué quieren, pero te sientes intimidada».