La enfermedad que preocupa a los militares destinados en Ceuta: exigen a Defensa los datos reales y un protocolo de actuación

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La aparición de un brote de sarna entre militares desplegados en Ceuta ha elevado la preocupación dentro de las unidades que participan en el dispositivo de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado que alrededor de una veintena de militares han resultado contagiados, mientras que la Unión de Militares de Tropa (UMT) sitúa en al menos 14 los afectados de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) había advertido previamente de la posible existencia de casos de enfermedades contagiosas y reclamó al Ministerio de Defensa información precisa sobre el número de afectados, las unidades implicadas y la posible relación epidemiológica entre los casos. También ha pedido conocer si se ha activado algún protocolo específico de vigilancia sanitaria y control de contactos.

La controversia se centra ahora no sólo en el número exacto de militares afectados, sino también en qué medidas se están aplicando para impedir que el brote se extienda a otras unidades, a las familias de los militares o a la población civil.

La confirmación oficial de Defensa llega después de que las asociaciones profesionales de militares alertaran sobre la situación. Según las informaciones difundidas, los casos afectan a personal desplazado a Ceuta en el marco del dispositivo desplegado ante la crisis migratoria.

Una enfermedad contagiosa que se propaga por contacto

La sarna es una enfermedad cutánea provocada por un ácaro que se transmite fundamentalmente mediante contacto directo y prolongado entre personas. El síntoma más característico es un picor intenso, especialmente durante la noche, acompañado de lesiones, irritación y pequeños surcos en la piel.

Las condiciones de hacinamiento y la dificultad para mantener unas condiciones adecuadas de higiene favorecen su transmisión. Precisamente por ello, la aparición de varios casos dentro de una misma unidad militar hace especialmente relevante determinar los contactos y las condiciones de alojamiento de los afectados.

La situación sanitaria de Ceuta añade además un elemento de preocupación. En los últimos días se han diagnosticado en la ciudad casos de sarna, gastroenteritis y tuberculosis, mientras los servicios sanitarios afrontan una presión extraordinaria derivada de la crisis migratoria. El jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, Julián Domínguez, ha advertido públicamente de los riesgos epidemiológicos asociados a la concentración de miles de personas en condiciones de insalubridad.

Defensa dispone de un sistema específico de vigilancia epidemiológica

La Orden DEF/3385/2009 establece que las enfermedades de declaración obligatoria deben ser comunicadas dentro del sistema sanitario militar. La norma contempla tres modalidades de declaración: numérica semanal, semanal con datos epidemiológicos básicos y declaración urgente con esos datos cuando la situación lo requiere. Además, establece que la declaración de un brote epidémico es obligatoria y urgente.

El sistema se organiza en distintos niveles. El primero corresponde a los servicios sanitarios de las unidades, bases, acuartelamientos, centros y establecimientos militares, incluyendo las unidades desplazadas fuera de su ubicación habitual. Por encima se encuentran las direcciones de Sanidad de los Ejércitos y la Armada, el Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa y, en el nivel superior, la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

Tratamientos de la sarna

El tratamiento de la sarna busca eliminar el ácaro responsable de la infección y sus huevos. La permetrina en crema al 5% es uno de los tratamientos de referencia y se aplica sobre la piel siguiendo las indicaciones médicas. En determinadas circunstancias, también puede utilizarse ivermectina por vía oral, especialmente cuando el tratamiento tópico no resulta adecuado o en determinados casos de infestación extensa.

El tratamiento debe ir acompañado de medidas para evitar que la infección vuelva a aparecer. Los contactos estrechos de la persona afectada pueden necesitar tratamiento simultáneo, aunque no presenten síntomas, ya que una persona infestada puede transmitir el ácaro antes de desarrollar las manifestaciones características de la enfermedad.

También es fundamental actuar sobre el entorno. La ropa, las toallas y la ropa de cama utilizadas por la persona afectada deben lavarse y secarse a temperaturas adecuadas o, cuando no sea posible, mantenerse aisladas durante el tiempo recomendado. Estas medidas, junto con el tratamiento de los contactos, son esenciales para cortar la cadena de transmisión y evitar nuevas infestaciones.