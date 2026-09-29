Zara vuelve a rescatar el estilo más elegante de nuestras abuelas: la blusa estampada con lazo que regresa con más fuerza que nunca

Con la llegada del otoño, el armario comienza a transformarse para adaptarse a las temperaturas más frescas y a las nuevas tendencias de la temporada. Las prendas de entretiempo adquieren protagonismo y las blusas se convierten nuevamente en una de las opciones más versátiles para crear estilismos tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Es el caso de la blusa estampada con lazo.

Es de Zara y representa una prenda que combina un diseño femenino con detalles capaces de elevar incluso los conjuntos más sencillos. Este modelo apuesta por un cuello subido, un lazo y una silueta con movimiento, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan renovar sus looks de otoño sin renunciar a la elegancia. La blusa estampada con lazo, disponible por 35,95 euros, destaca en primer lugar por su diseño de inspiración sofisticada. Su estructura permite incorporarla a diferentes estilos y combinarla tanto con prendas básicas como con otras piezas más llamativas.

Cómo es la blusa estampada de Zara

Cuello subido con lazo

Uno de los elementos más característicos de la blusa es su cuello subido con lazo. Este detalle aporta un aire femenino y elegante a la prenda y permite convertirla en el punto focal de un estilismo.

El lazo puede llevarse anudado de manera clásica para conseguir una apariencia más sofisticada o dejarlo ligeramente suelto para obtener un resultado más sencillo. Es un detalle especialmente apropiado para looks de oficina, comidas o eventos en los que se busca una imagen cuidada.

Manga larga

La manga larga hace que esta blusa estampada sea especialmente adecuada para la temporada de otoño. Además de aportar cobertura cuando bajan las temperaturas, permite utilizarla como una prenda de transición antes de incorporar abrigos y prendas de invierno más gruesas.

También facilita su combinación con chaquetas, americanas o chalecos, creando diferentes capas según la ocasión.

Bajo con frunces

Otro de los detalles que define el diseño es el bajo con frunces. Este acabado aporta movimiento a la silueta y evita que la blusa tenga una apariencia completamente recta.

Los frunces también añaden un toque femenino y permiten crear conjuntos con mayor volumen visual en la parte superior. Para equilibrar el estilismo, puede combinarse con pantalones o faldas de líneas más sencillas.

Cierre frontal cruzado con botones

La blusa estampada incorpora un cierre frontal cruzado con botones, un elemento que contribuye a estructurar la parte delantera y refuerza su diseño sofisticado.

Este tipo de cierre permite que la prenda tenga un aspecto más elaborado que una blusa básica, por lo que puede utilizarse tanto para looks cotidianos como para propuestas más elegantes.

Composición de la blusa estampada

La prenda está confeccionada en una mezcla de tejidos que combina 82% viscosa y 18% poliamida en el exterior, mientras que el forro está compuesto por 100% viscosa. Esta composición acompaña el movimiento de la prenda y contribuye a conseguir una caída fluida.

Cómo combinar la prenda con lazo de Zara

Para ir a la oficina

Una de las opciones más sencillas consiste en combinar la blusa con pantalones de vestir negros, grises o beige. Unos mocasines o zapatos de tacón bajo y un bolso estructurado completan un conjunto elegante y apropiado para la oficina.

También se puede añadir una americana lisa para crear un estilismo de inspiración working.

Para un look casual

Para llevarla de una manera más simple, puede combinarse con vaqueros rectos o de corte wide leg. Unas bailarinas, mocasines o zapatillas minimalistas aportarán un toque desenfadado.

Como accesorios, un bolso de hombro y joyas discretas permiten mantener el protagonismo del estampado y del lazo.

Para una cena o un evento

La blusa también puede convertirse en una pieza protagonista para la noche. Una buena alternativa es combinarla con una falda midi satinada, zapatos de tacón y un bolso tipo clutch.

Los pendientes dorados o plateados pueden completar el estilismo, especialmente si el estampado de la blusa permite incorporar estos tonos.

Para un look de otoño

Cuando las temperaturas sean más bajas, se puede llevar debajo de un chaleco de punto o junto a una americana y un abrigo ligero. Un pantalón de cuero o efecto piel, botines y un bolso de tamaño medio pueden aportar un aire más actual al conjunto.

Para una salida nocturna

Otra opción es combinar la blusa estampada de Zara con unos pantalones negros de efecto satinado o corte palazzo para crear un look más sofisticado. Unos zapatos de tacón fino o sandalias, junto con un bolso tipo clutch, elevarán el conjunto.

Para los accesorios, unos pendientes largos y un brazalete pueden aportar el toque de elegancia necesario para una cena, una celebración o una salida con amigas.

Consejos para conservar la blusa estampada en buen estado