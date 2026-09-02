Día de Ceuta: por qué se celebra el 2 de septiembre y qué pasó realmente en 1415

Cada 2 de septiembre se celebra en Ceuta el Día Autonómico. Se hace ese día por un evento que sucedió en 1415 y obliga a recorrer más de seis siglos de historia entre Portugal y España. Hay que recordar que la ciudad no fue conquistada por Portugal el 2 de septiembre, sino el 21 de agosto.

El propio Ayuntamiento de Ceuta sitúa en esa fecha la conquista de Juan I de Portugal. Aquello convirtió a la ciudad en la primera posesión ultramarina de la expansión portuguesa, pero ¿por qué Ceuta celebra el 2 de septiembre? Después de su toma, el rey tuvo que decidir qué hacer con la plaza. Tener la ciudad bajo control requería de tener una guarnición y una estructura de gobierno.

La Asamblea de Ceuta explica que el 2 de septiembre el rey nombró a Pedro de Meneses gobernador de la ciudad. Fue aquello lo que quedó vinculado al Día de Ceuta y no la conquista militar del 21 de agosto. Aquello significó el comienzo de la etapa moderna de la ciudad y el arraigo de símbolos que han sobrevivido hasta la actualidad (el escudo y el bastón tradicional asociado al primer gobernador).

El primer gobernador de Ceuta

Pedro de Meneses se quedó al frente de la ciudad, convirtiéndose en una de las referencias históricas más reconocibles de Ceuta. La resolución posterior de Ceuta confirmó su día oficial por el nombramiento de Meneses y la consolidación del escudo y del áleo. Aun así, Portugal dejó huella en la ciudad y así lo demuestra su bandera (similar a la lusa).

Ceuta, por tanto, demuestra una gran paradoja, al ser española pero conservar una herencia portuguesa visible. Durante 200 años, la ciudad estuvo bajo dominio portugués hasta la unión dinástica de las coronas ibéricas. En 1580, Felipe II pasó a ser también rey de Portugal, de manera que Ceuta quedó integrada dentro de la monarquía española.

En 1668, cuando España reconoció la independencia portuguesa y Portugal consolidó la nueva dinastía, Ceuta se quedó fuera de la restitución territorial y quedó bajo la Corona española. Tres siglos después, la Asamblea de la ciudad fijó la fecha actual para celebrar el día.

Festivo en Ceuta

El calendario además otorga otra particularidad. El BOE aprobó el Día de Ceuta como fiesta laboral y el BOE lo incluye expresamente entre las festividades propias de la Ciudad Autónoma. Por tanto, será fiesta en la ciudad, pero no en el resto de España. La jornada además tiene una dimensión institucional.

El 2 de septiembre se utiliza para reconocer públicamente a personas y entidades vinculadas a la ciudad y para celebrar el acto oficial de la autonomía, además de la entrega de las Medallas de la Autonomía. Hay que recordar que en Ceuta viven más de 80.000 personas y conviven diferentes culturas, como la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú.

Eso sí, la de este año quedará marcada por las concentraciones en toda España como muestra de solidaridad con la ciudad por la situación que vive desde el 30 de julio. Hay un total de 317 concentraciones en 46 provincias, aunque la cifra puede aumentar.