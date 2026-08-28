El BOE confirma el festivo del 12 de octubre: el puente es oficial sólo en estas comunidades

Buenas noticias para aquellos que tenían pensada una escapada en otoño. Este año, el 12 de octubre cae en lunes y será festivo en toda España, por lo que millones de trabajadores podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya recoge el calendario laboral para 2026 y confirma que la Fiesta Nacional de España mantiene su carácter de fiesta nacional no sustituible. El 12 de octubre es Día de la Fiesta Nacional y se celebra la Virgen del Pilar.

Un puente para toda España

El calendario laboral oficial de 2026 no deja ningún tipo de duda, ya que el lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. La resolución publicada por el BOE establece exactamente que la Fiesta Nacional de España es una de las fiestas nacionales que las autonomías no pueden sustituir por otra celebración.

Esto significa que el puente de octubre no estará limitado a determinadas regiones. Al coincidir el festivo con un lunes, el resultado será un fin de semana de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre. La situación es especialmente favorable para quienes quieran hacer una escapada corta sin tener que solicitar un día de vacaciones.

Un respiro antes del final del año

Para quienes tengan la suerte de vivir en una de las comunidades con puente, este descanso se perfila como una oportunidad ideal para hacer una escapada corta, visitar pueblos o disfrutar del inicio del otoño. La climatología de mediados de octubre suele acompañar: temperaturas suaves, paisajes teñidos de tonos ocres y una agenda cultural repleta de ferias y fiestas locales. No es casualidad que muchos aprovechen este puente para desconectar unos días antes del frenético cierre de año.

El sector turístico también lo nota. Hoteles rurales, casas en la sierra y destinos de interior suelen colgar el cartel de completo en estas fechas. Según las previsiones, Andalucía y Castilla y León concentrarán buena parte de las reservas, seguidas por Asturias, donde el turismo natural y gastronómico vive su mejor momento en otoño.

Qué festivos quedan en 2026 según el calendario laboral nacional

Aunque el festivo del 12 de octubre sólo beneficiará a algunas comunidades, el calendario laboral de 2026 aún guarda varios días festivos comunes en todo el país. Según el BOE, estos son los que restan antes de finalizar el año:

1 de noviembre (domingo): Día de Todos los Santos. Se traslada al lunes 2 de noviembre.

Día de Todos los Santos. Se traslada al lunes 2 de noviembre. 9 de noviembre (lunes): Nuestra Señora de la Almudena en Madrid

Nuestra Señora de la Almudena en Madrid 6 de diciembre (domingo ): Día de la Constitución Española. Se traslada al lunes 7 de diciembre.

): Día de la Constitución Española. Se traslada al lunes 7 de diciembre. 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (viernes): Navidad.

A estos se suman los festivos autonómicos y locales que cada comunidad o municipio haya fijado, configurando un cierre de año con varias oportunidades de descanso, especialmente en diciembre, cuando se concentran los últimos puentes del calendario.

El calendario laboral, entre la tradición y la flexibilidad

Cada vez que se publica el calendario laboral en el BOE surge el mismo comentario: ¿por qué algunos festivos que caen en domingo no se mueven al lunes? Hay quienes creen que debería hacerse siempre, para repartir mejor los descansos y dar un empujón al turismo. Otros opinan justo lo contrario, que cada comunidad debe tener margen para decidir según su realidad o sus fiestas tradicionales.