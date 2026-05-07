Ya está en vigor: el BOE confirma la Oferta de Empleo Público de 2026 y estas son todas las plazas a las que puedes optar, sueldos y condiciones

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la esperada Oferta de Empleo Público (OEP) de 2027 y trae consigo una de las mayores convocatorias de plazas para funcionarios de los últimos años. El Gobierno ha autorizado 37.017 plazas repartidas entre la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre otros organismos públicos.

Más plazas que nunca

La nueva OEP llega en un momento clave para la Administración española, que tiene una plantilla bastante envejecida y una elevada tasa de jubilaciones previstas para los próximos años. Según los datos publicados por el Gobierno, la oferta contempla 27.232 plazas para la Administración General del Estado y otras 9.785 destinadas a Policía Naciona, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

De todas ellas, 20.541 plazas serán de turno libre, mientras que 6.345 estarán reservadas para promoción interna. Además, el Gobierno ha confirmado que se crearán más de 6.200 empleos, con el objetivo de reducir la edad media de los funcionarios y reforzar los servicios que están especialmente saturados como Seguridad Social, Justicia o atención a la ciudadanía.

Los perfiles más buscados

Una de las grandes novedades de la OEP 2026 es la apuesta masiva por la digitalización. El Gobierno incrementará en un 42% las plazas relacionadas con tecnologías de la información y duplicará todas las vacantes vinculadas con informática, ciencia de datos e Inteligencia Artificial.

En total, habrá alrededor de 1.708 plazas para especialistas TIC, ciberseguridad y perfiles tecnológicos, considerados estratégicos para ir modernizando la administración pública.

Oposiciones con más plazas

Entre los sectores con mayor número de vacantes destacan Hacienda, Justicia, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias y cuerpos administrativos. También se reforzarán áreas relacionadas con emergencias climáticas, transporte e infraestructuras públicas.

Sueldo de un funcionario

Los salarios dependerán del grupo y del destino, aunque los sueldos iniciales suelen oscilar entre los 16.000 y los 36.000 euros brutos anuales en puestos administrativos y técnicos. En puestos especializados o de responsabilidad, especialmente aquellos que están relacionados con la tecnología o la dirección pública, los sueldos superarán los 50.000 euros al año.

Además, el Gobierno mantiene la subida salarial pactada para empleados públicos con incrementos progresivos que harán que las nóminas de los funcionarios se vayan elevando durante los próximos meses.