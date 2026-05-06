Este martes, el ministro de Función Pública ha dado a conocer el número de plazas para la Oferta de Empleo Público. Una situación que llevaba creando tensión con los sindicatos durante semanas, ya que hasta la fecha de la aprobación de la OEP no se ha conocido el número de plazas que se iban a habilitar para 2026 ni el reparto de personal. No obstante, una vez que se han conocido los datos han sorprendido, debido a que las plazas de esta oferta se ha reducido un 32% en los dos últimos años, es decir desde 2024, justo los años que lleva al frente del ministerio de Función Pública, Óscar López.

De esta forma, se ha pasado de 40.146 plazas en 2024 para funcionarios en la Oferta de Empleo Pública a 36.588 plazas en 2025, mientras que en 2026 es cuando se ha notado más este descenso con tan sólo 27.232 plazas.

Así, desde los distintos sindicatos se rechaza esta Oferta de Empleo Público porque apenas crea 217 nuevas plazas de nuevo ingreso y reduce la promoción interna. De hecho, en su mayoría, consideran que es «insuficiente», ya que no responde a las necesidades del servicio público ni en la cobertura de vacantes ni en la promoción interna.

Por tanto, se entiende que esta Oferta de Empleo Público impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias, Interior o Defensa. Todo ello de cara a un proceso de regularización masiva que va a colapsar las oficinas de Extranjería y muchos otros servicios.

El proceso de regulación masiva pone de manifiestos los problemas en Extranjería

«Se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las costuras y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días», alertan desde CSIF.

En consecuencia, se considera que desde el Ministerio se ha ocultado a las organizaciones sindicales más representativas los datos en la negociación y le exigen que debe explicar al detalle las cifras trasladadas en rueda de prensa.

«Esta situación es inaudita y supone una falta de respeto a las/os representantes de los trabajadores a los que, por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos ha hurtado el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna», denuncian.