El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, va a aprobar en el Consejo de Ministros de hoy la Oferta de Empleo Público (OEP) para la Administración General del Estado (AGE) correspondiente al año 2026. Sin embargo, en esta ocasión se ha producido una situación sin precedentes, ya que no se conoce el número de plazas de esta convocatoria, por lo que no se ha permitido ni siquiera a los sindicatos poder negociar.

«Es una situación inédita. El ministro va a ir a la rueda de prensa del Consejo de Ministros sin haber ofrecido ningún tipo de información a los sindicatos. Es una falta de respeto y hay falta de transparencia. Es una información que tenemos derecho a conocerla y a valorar los ámbitos que hay que reforzar dentro de las administraciones», alertan desde el sindicato de los funcionarios CSIF.

Por otro lado, Óscar López ha asegurado en una entrevista que «durante los 8 años de Gobierno, la Función Pública ha ido creciendo», y ha insistido en que «no tiene sentido seguir creciendo eternamente», y que actualmente la Oferta de Empleo Público «se mantiene en el pico de la montaña». Unas declaraciones que han causado un mayor disgusto y asombro entre los sindicatos, ya que dan a entender que no se esperan elevar las cifras de las ofertas anteriores.

Asimismo, desde CSIF también denuncian que se da la circunstancia además de que el proceso de regulación masiva de migrantes está poniendo al descubierto las costuras y necesidades de una Administración General del Estado, ya de por sí tensionada en la carga de trabajo, especialmente en ámbitos como Extranjería, Seguridad Social e Interior. «Función Pública debería de tomar nota de lo que está ocurriendo estos días», defienden.

Igualmente, hay que tener en cuenta que la aplicación de la jornada de 35 horas semanales debe ir acompañada de un refuerzo de efectivos, teniendo en cuenta la reducción horaria.

Además, CSIF ya rechazó la Oferta de Empleo Público (OEP) del año anterior, que ascendió a 36.588 plazas, tanto en turno libre como en promoción interna, (3.558 plazas menos que en 2024), invirtiendo la tendencia de crecimiento de los últimos años.

«Nos tememos que, una vez más, la oferta impedirá solucionar problemas estructurales en ámbitos tan sensibles como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, la DGT o Instituciones Penitenciarias», aclaran.

«Por primera vez, en la Mesa General de las Administraciones Públicas, se nos hurta el derecho a negociar el reparto de los refuerzos que requieren las plantillas, así como las plazas de promoción interna. Por tanto, exigimos los datos y esperamos tenerlos antes de la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros», denuncian.