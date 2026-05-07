El BOE y la DGT coinciden: el nuevo cambio que afecta a los ciclistas que van por las carreteras españolas y va a cambiarlo todo

La Dirección General de Tráfico (DGT) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) han confirmado cambios importantes que cambiarán la circulación de los ciclistas en las carreteras españolas. Las nuevas normas endurecerán las obligaciones para los conductores y refuerzan la protección de los usuarios de la vía que son más vulnerables. El objetivo de esta medida es reducir el número de accidentes.

¿Qué cambia realmente?

Los ciclistas podrán seguir circulando por el arcén en carreteras convencionales, pero la normativa se enfoca en cómo debe de ser el adelantamiento de vehículos a las bicicletas. La DGT insiste en que el ciclista es un usuario vulnerable y que su presencia en las carreteras obliga a los conductores a extremar la precaución.

En muchos casos, el conductor lo que deberá hacer es ocupar completamente el carril de al lado para realizar el adelantamiento lo más alejado del ciclista para que así sea mucho más seguro.

La DGT protege a los ciclistas

La reforma forma parte de una estrategia muy amplia de la DGT relacionada con la seguridad vial. Y es que la Dirección General de Tráfico lleva años alertando sobre el incumplimiento frecuente de la distancia mínima de seguridad.

Por ello, la nueva regulación también recuerda que está prohibido adelantar si la maniobra pone en peligro a ciclistas que circulen en el mismo sentido en sentido contrario.

¿Qué pasa si hay línea continua?

La normativa de la DGT permite invadirla parcialmente o incluso cruzar una línea continua para adelantar a un ciclista, siempre que exista visibilidad suficiente y no haya peligro para ningún otro usuario de la vía.

Lo que es importante recalcar es que el adelantamiento debe hacerse reduciendo la velocidad y respetando siempre la distancia lateral obligatoria, si no no se puede hacer.

Más cambios para el 2026

La DGT también trabaja en nuevas modificaciones relacionadas con adelantamientos y circulación en condiciones meteriológicas adversas, que son las que más accidentes provocan a lo largo del año.

Entre las medidas planteadas está la de limitar los adelantamientos con nieve, hielo o mucha lluvia y reforzar las restricciones en tramos que son especialmente sensibles para los ciclistas.