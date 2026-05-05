El BOE confirma las peores noticias: el festivo del 30 de mayo se pierde y no habrá puente en esta comunidad autónoma

Malas noticias para aquellos que esperaban un puente a finales de mayo en Canarias. El calendario laboral oficial confirma que el festivo del 30 de mayo, día de Canarias, caerá en sábado este 2026, lo que impide disfrutar de un fin de semana largo. La decisión, supone que este día festivo se pierde para gran parte de los trabajadores.

El 30 de mayo, día de Canarias, es uno de los festivos autonómicos más importantes de todas las islas. Sin embargo, este 2026 coincide con sábado, lo que cambia completamente su impacto en el calendario laboral.

Al caer en un día no laborable habitual, este día no genera un descanso habitual, ya que para la gran mayoría de trabajadores no se trabaja los sábados.

¿Hay compensación para los trabajadores?

Aunque el festivo se pierde como día libre, existen una serie de matices. Diversas sentencias laborables señalan que si un festivo cae en sábado, puede existir derecho a compensación, ya sea económica o con días libres.

No obstante, esto depende del convenio colectivo o de la empresa, por lo que no es algo general para todos los trabajadores, depende de en qué ámbito y dónde se trabaje.

Calendarios con menos puentes

El caso del 30 de mayo no es algo aislado. En 2026, varios festivos nacionales y de otras comunidades caen en fin de semana, lo que reduce el número de puentes disponibles en comparación con otros años.

Esto afecta a la planificación de escapadas y vacaciones, ya que especialmente en las comunidades donde coincida un festivo en un lugar donde haga buen tiempo, como en Canarias, las personas suelen aprovecharlo para ir a la playa.

Próximo puente en Canarias

Para aquellos que buscan una alternativa, el calendario ofrece otro puente, pero habrá que esperar, ya que el siguiente será el 12 de octubre, festivo nacional, que cae en lunes, que permitirá un descanso de tres días consecutivos.

Hasta entonces, los trabajadores de las Islas Canarias tendrán que conformarse con fines de semana normales y esperar a que el 2027 traiga más puentes que este 2026.