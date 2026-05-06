La Guardia Civil caza al conductor kamikaze que circuló en dirección contraria por la autopista del aeropuerto de Palma

La Guardia Civil ha imputado al conductor kamizake que provocó el caos en la autopista de Llucmajor (Ma-19) al circular en dirección contraria. Se trata de un hombre de origen nórdico, de 56 años y residente en Mallorca. Ahora se enfrenta a una dura sanción como presunto autor de un delito de conducción temeraria.

El suceso ocurrió sobre las 14:10 horas del pasado 25 de abril, tal y como ya informó en exclusiva OKBALEARES. Muy cerca de la salida del Coll d’en Rabassa, el varón, que iba al volante de un Renault Scenic, irrumpió en dirección contraria, poniendo en peligro la vida del resto de usuarios de la autopista.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo que ofrece este periódico, el vehículo circulaba parcialmente por el arcén, pero también invadía sin control el carril izquierdo, el de mayor velocidad, multiplicando el riesgo de accidente en un tramo que suele registrar tráfico intenso por el mediodía.

Tras los hechos, la Central de Tráfico de la Benemérita recibió múltiples llamadas alertando de la situación, por lo que los agentes abrieron rápidamente una investigación para identificar y localizar al autor del incidente.

De esta manera, la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) del Sector de Tráfico llevó un análisis exhaustivo del vídeo y sus fotogramas. Al contrastar las imágenes con las cámaras de vigilancia de la Dirección General de Tráfico (DGT) y otros dispositivos de la zona, los agentes lograron determinar la matrícula e identificar plenamente al conductor.

La Guardia Civil recuerda que la conducción temeraria con desprecio manifiesto por la vida de los demás puede conllevar penas de prisión de entre 6 meses y dos años, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a seis años.

Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial competente.