Pánico en la autopista de Llucmajor: un kamikaze siembra el caos y desata escenas de terror entre miles de conductores

A las 13:09 de este pasado sábado, la tranquilidad habitual de la autopista de Llucmajor, en Mallorca saltó por los aires en cuestión de segundos. Muy cerca de la salida del Coll d’en Rabassa, se vivieron momentos de auténtico pánico cuando un conductor kamikaze irrumpió en dirección contraria, poniendo en peligro la vida de miles de personas.

Las imágenes, grabadas por la cámara de seguridad de una furgoneta y a las que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, muestran una escena estremecedora: el vehículo circulaba parcialmente por el arcén, pero también invadía sin control el carril izquierdo, el de mayor velocidad, multiplicando el riesgo de una tragedia de consecuencias imprevisibles.

El caos fue inmediato. Decenas de conductores, atrapados en una situación límite, se vieron obligados a reaccionar en cuestión de segundos: luces de emergencia encendidas, volantazos bruscos y frenazos al límite para esquivar una colisión que parecía inevitable. El miedo se apoderó de la carretera, transformando un trayecto rutinario en una auténtica pesadilla.

Por el momento, las causas de este temerario comportamiento siguen siendo un misterio. Todo apunta a que el conductor pudo haberse confundido al tomar una salida, accediendo a la autopista en sentido contrario. Sin embargo, esta hipótesis no reduce la gravedad de unos hechos que podrían haber terminado en tragedia.

Las autoridades ya disponen del vídeo y han iniciado una investigación urgente para identificar y localizar al infractor, cuya imprudencia ha dejado una profunda huella de angustia entre quienes vivieron uno de los episodios más peligrosos recientes en esta vía. Por el momento, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso.