Alerta conductores: la DGT activa los radares que vigilan el interior del coche y multan si viajas solo

La DGT ha comenzado a desplegar en España una nueva generación de radares que ya no se centran en la velocidad, sino en lo que ocurre dentro del vehículo. Se trata de los conocidos como «radares de ocupación», dotados de inteligencia artificial y capaces de detectar cuántas personas viajan en el coche y sancionar a quienes utilicen indebidamente los carriles VAO, con multas que pueden alcanzar los 200 euros. Estos dispositivos ya están en fase de implantación en vías como la A-2 en Madrid, y una de las principales novedades es que analizan el interior del vehículo de forma 100% automatizada en cuestión de segundos.

El sistema captura imágenes del habitáculo, identifica las siluetas de los ocupantes y determina si se cumple el requisito mínimo de pasajeros exigido para circular por estos carriles, salvo en casos excepcionales. Una de las principales novedades es que este proceso se realiza de forma totalmente automatizada, sin intervención directa de agentes. Además, según la DGT, estos dispositivos están diseñados para evitar fraudes, como el uso de muñecos o maniquíes para simular acompañantes, ya que la inteligencia artificial puede diferenciar entre personas reales y objetos.

Los nuevos radares de ocupación de la DGT

«Los carriles BUS-VAO son carriles de la calzada que se encuentran reservados para la circulación de ciertos vehículos: los autobuses y los considerados Vehículos de Alta Ocupación (VAO). Su principal objetivo es agilizar el movimiento de personas para priorizar el uso de coches compartidos o transporte público. Este tipo de vía se configura como una alternativa eficiente y sostenible a algunos de los mayores problemas de movilidad», detalla la DGT.

Hasta finales de 2025, los turismos con distintivo ambiental 0 Emisiones y ECO podían circular por los carriles VAO incluso cuando solo viajaba el conductor. Sin embargo, a partir de ahora, los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO) sólo utilizarlos aquellos vehículos que cumplan con el mínimo de dos ocupantes, incluido el conductor. En este grupo se incluyen motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables, mientras que los camiones y ciclomotores tienen prohibido circular por estos carriles.

En los carriles implantados en España se aplican distintas soluciones tanto a nivel constructivo como de gestión. Por un lado, existen carriles separados físicamente, donde la infraestructura destinada a autobuses y vehículos de alta ocupación está delimitada mediante elementos como barreras tipo New Jersey u otros sistemas que impiden el acceso fuera de los puntos habilitados. Y, por otro lado, están los carriles sin separación física, en los que la delimitación se realiza a través de marcas viales o balizas. En estos casos, el acceso al carril depende de la señalización y de los tramos autorizados.

«Los datos analizados por el Centro Nacional de Gestión de Tráfico muestran que, durante las horas punta, las intensidades medias en el carril VAO de la A-6 alcanzan valores de saturación. En 2025, la intensidad media ha aumentado un 10% respecto a 2019 en la calzada principal y un 22% en el carril Bus-VAO. Este incremento del volumen de tráfico se traduce directamente en un aumento significativo de las retenciones, que han crecido un 20 % en la calzada principal y un 90 % en el carril Bus-VAO en comparación con 2019».

Los nuevos radares de ocupación incorporan cámaras de nueva generación basadas en Inteligencia Artificial capaces de analizar el interior del vehículo y contabilizar con exactitud cuántas personas viajan en él. Además, estos sistemas también identifican el tipo de vehículo que circula por la vía, diferenciando entre aquellos que tienen permitido el acceso al carril y los que lo utilizan de forma indebida. Por ahora, su presencia es todavía limitada, con algunos equipos instalados en puntos de Madrid y Valencia, donde la DGT ha iniciado su despliegue. El organismo recuerda que circular de forma irregular por estos carriles puede conllevar sanciones de hasta 200 euros.

«Si consiguiéramos dos personas en cada vehículo, sería la mitad de vehículos, la mitad de consumo de combustible, la mitad de emisiones. Las infraestructuras son las que son, no es que hayan aumentado mucho. Esto quiere decir que las costuras empiezan a chirriar. Es un problema de éxito, una realidad que hemos de gestionar. Preparémonos», comentó Pere Navarro, director de la DGT.

Ubicación

Andalucía. Granada GR-3211 (PK 0+105 a 1+530 en ambos sentidos)

Andalucía. Málaga A-357 / A-7056 (ramales de acceso y salida en el entorno del PTA)

Andalucía. Sevilla A-8057 (PK 0+000 a 2+800) y Puente de la Señorita (conexión Sevilla a Camas)

Comunidad de Madrid. A-2 (PK 4+300 a 23+500) y A-6 (PK 6+000 a 20+000)

Comunidad Valenciana. Valencia V-21 (PK 10+101 a 16+710 en ambos sentidos)

Islas Baleares. Mallorca Ma-19 (PK 2+600 a 6+500, sentido Palma)

Si hasta ahora los carriles VAO dependían en gran medida de la presencia de agentes para controlar los accesos y salidas y garantizar el cumplimiento de las normas, a partir de ahora la ocupación de los vehículos será verificada de forma automática mediante cámaras inteligentes. Estos dispositivos, según ha confirmado la DGT, forman parte de «un proyecto de nueva solución flexible y de bajo coste, que puede trasladarse en el futuro al resto de corredores»