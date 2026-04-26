Palo de la DGT con los nuevos radares láser que detectan infracciones a más de 1 km: no estamos preparados

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a instalar en las carreteras españolas una nueva generación de radares equipados con tecnología láser que refuerza el control de la velocidad y moderniza los sistemas de vigilancia vial. Estos dispositivos, basados en tecnología LiDAR, emiten pulsos de luz invisibles que rebotan en los vehículos. A partir del tiempo que tarda esa señal en regresar, el sistema calcula la velocidad con gran precisión y un margen de error muy reducido.

Los nuevos radares láser destacan por su discreción, ya que no incorporan flash ni elementos visibles que permitan identificar su presencia en la vía. Además de medir la velocidad, también pueden identificar si el conductor lleva el cinturón de seguridad abrochado o si está utilizando el teléfono móvil al volante. Su capacidad de actuación es amplia, ya que pueden controlar varios carriles al mismo tiempo y operar a distancias que superan el kilómetro, incluso llegando a los 1.200 metros en algunos casos.

Así funcionan los nuevos radares láser

La DGT ha confirmado una inversión de 1.020.000 euros destinada a reforzar el control de velocidad en las carreteras españolas mediante la adquisición de 15 nuevos radares láser de última generación, según consta en la formalización del contrato publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El suministro ha sido adjudicado a Tradesegur, la única empresa autorizada en España para este tipo de cinemómetros, fabricados por la compañía alemana Jenoptik. El coste unitario de cada dispositivo asciende a 83.000 euros.

Está previsto que todas las unidades sean entregadas en un plazo máximo de cuatro meses, lo que permitiría su puesta en funcionamiento en carretera coincidiendo con la campaña de verano, uno de los periodos con mayor número de desplazamientos. La principal novedad de los nuevos radares es la tecnología láser LiDAR. A diferencia de los sistemas basados en ondas de radio, estos dispositivos no pueden ser detectados por los inhibidores o detectores ilegales que todavía utilizan algunos conductores.

Además, al tratarse de dispositivos itinerantes que cambian de ubicación con frecuencia, tampoco aparecen en bases de datos públicas, lo que reduce la eficacia de avisadores de radar Waze. A esto hay que sumar que ofrecen una gran versatilidad operativa, ya que no requieren una instalación fija en cabinas o puntos permanentes de la vía. Pueden desplegarse fácilmente en trípodes, incorporarse a vehículos de patrulla, montarse en motocicletas o ser utilizados directamente por los agentes, lo que permite adaptar su uso a diferentes situaciones y tramos de carretera según las necesidades del control del tráfico.

En términos operativos, pueden controlar la velocidad en hasta seis carriles simultáneamente y en ambos sentidos de circulación, captando vehículos a gran distancia, incluso hasta 1.200 metros. También son capaces de registrar múltiples infracciones en muy poco tiempo y funcionan tanto de día como de noche, incluso en condiciones de baja visibilidad. Estos equipos cuentan con autonomía de entre 12 y 16 horas gracias a baterías integradas. Otra de sus funciones avanzadas es la capacidad de distinguir entre distintos tipos de vehículos, lo que facilita la aplicación de límites de velocidad diferenciados según se trate de turismos o vehículos pesados.

Exceso de velocidad

«Los daños físicos y materiales que se producen en un accidente de tráfico están estrechamente relacionados con la energía cinética del vehículo, que aumenta de forma exponencial con la velocidad. Por este motivo, la probabilidad de sufrir lesiones graves o incluso mortales es mucho mayor en colisiones a alta velocidad que en aquellas en las que la circulación es más moderada, independientemente de cuál sea la causa inicial del siniestro.

Para entender mejor este efecto, suele compararse la violencia del impacto con una caída desde un edificio: un choque a 50 km/h sería equivalente a caer desde un tercer piso, a 120 km/h se asemejaría a una caída desde un piso 14, y a 180 km/h el impacto sería similar al de precipitarse desde un piso 36, lo que ilustra de forma clara cómo el aumento de la velocidad multiplica la gravedad de las consecuencias», recuerda la DGT.

Además de los nuevos radares láser, existen otros tipos de sistemas de control de velocidad y vigilancia del tráfico que se utilizan de forma habitual en las carreteras españolas. Uno de los más utilizados es el radar de tramo, que no mide la velocidad en un punto concreto, sino la velocidad media entre dos puntos de una carretera, lo que obliga al conductor a mantener una velocidad constante durante todo el recorrido. Por otro lado, los radares de semáforo detectan si un vehículo cruza una intersección cuando la luz está en rojo.

Finalmente, en los últimos años se han incorporado sistemas más avanzados, como los drones de la DGT, que permiten controlar el tráfico desde el aire con cámaras de alta resolución. Aunque no miden velocidad, sí detectan infracciones como el uso del móvil o no llevar cinturón, mejorando la seguridad vial en tiempo real.