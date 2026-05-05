El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 5 de mayo, el Real Decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración General del Estado (AGE) correspondiente a 2026, que va a contar con un total de 27.232 plazas. No obstante, se trata de una oferta muy reducida con respecto a años anteriores, ya que en 2025 se habilitaron 36.588 plazas.

En concreto, en esta oferta de empleo 2026 se han ampliado las plazas en sólo algunos sectores. De esta forma, se han incluido 1.700 plazas tecnológicas, un 42% más que en 2025, y 346 plazas de una oferta extraordinaria de empleo para abordar emergencias climáticas.

«Ésta es una oferta diferente a otras que se han hecho en el pasado, diferente por algunas cuestiones. Lo primero de todo es que tiene sobre todo una gran prioridad y esa prioridad es la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Todo eso con el objetivo de mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ese es el objetivo real de esa digitalización de la función pública y recorre toda la oferta pública de empleo», ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Plazas de empleo público para IA y ciberseguridad

Además, por primera vez, López ha subrayado que se convocarán pruebas de acceso por especialidades para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (TIC), con el objetivo de captar especialistas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia del Dato.

López ha explicado que, actualmente, el porcentaje de ciudadanos que usan los sitios web oficiales del Gobierno o sus apps es superior a la media europea, con un 83% frente a un 75%. España está, además, 7 puntos por encima de la media europea en la digitalización de la Administración Pública. Aun así, el objetivo del Ejecutivo es aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales, según ha anunciado el ministro López.

Respecto a la capacitación digital, el plan de competencias digitales integrará módulos obligatorios de IA y herramientas de datos en todos los cursos selectivos de esta oferta, al tiempo que se fortalecerán las competencias digitales de todos los empleados públicos.

346 plazas para emergencias climáticas

Entrando al detalle, la OEP de 2026 contempla 26.886 nuevas plazas para la Administración General del Estado (20.541 correspondientes al turno libre y 6.345 para promoción interna), cifra muy similar a la de 2025 (26.889 plazas), a las que hay que sumar en esta ocasiones 346 plazas de la OEP extraordinaria de personal para dar respuesta a la emergencia climática, como meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales.