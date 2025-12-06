El BOE lo hace oficial: estos son todos los puentes de 2026 confirmados en Madrid y hay una sorpresa

A falta de menos de un mes para que acabe el año, ya tenemos el calendario laboral de 2026 que el BOE confirma y que llega en un momento en el que muchos madrileños (y también el resto de España) revisan el puente de diciembre que celebramos este mismo fin de semana, con algo de resignación. Estamos a 6 de diciembre y, aunque tradicionalmente estas fechas suelen dejar un respiro largo, este año el descanso se ha quedado en solo tres días. Quizá por eso el anuncio de los festivos del próximo año ha despertado más interés de lo habitual, ya que parece que los festivos y puentes en Madrid para 2026 serán más y más largos.

En realidad, los festivos van a ser los mismos, pero hemos de fijarnos en los días en los que caen en 2026. De este modo, muchos coinciden en viernes o lunes, lo que convierte varios fines de semana en auténticos puentes sin necesidad de mover días del calendario . Y si a eso se le suman las dos fiestas locales del municipio de Madrid, el resultado es todavía mejor: la capital encadena nada menos que ocho ocasiones para disfrutar de tres o incluso cuatro días libres. Para quienes planifican viajes con meses de antelación o simplemente buscan oportunidades para desconectar de la rutina, este calendario es sin duda una buena noticia. El BOE ya ha confirmado las fechas y los puentes para Madrid en 2026 están servidos: algunos encajan de manera casi perfecta, otros dependen de traslados oficiales y uno, en particular, guarda sorpresa para diciembre. Te detallamos todas las fechas a continuación:

Calendario laboral 2026 en Madrid: festivos oficiales y locales

El BOE recoge un total de 12 festivos oficiales en la Comunidad de Madrid para 2026, más dos fiestas locales específicas del municipio de Madrid: San Isidro y La Almudena. Este conjunto es el que define la estructura final de puentes y fines de semana largos del año. Aunque los sábados figuran como días inhábiles a efectos administrativos, eso no los convierte en festivos laborales, un matiz que cada año genera cierta confusión y que el propio BOE vuelve a recordar.

Este es el listado oficial, ordenado por fecha:

1 de enero (jueves) – Año Nuevo

6 de enero (martes) – Epifanía del Señor

2 de abril (jueves) – Jueves Santo

3 de abril (viernes) – Viernes Santo

1 de mayo (viernes) – Fiesta del Trabajo

2 de mayo (sábado) – Comunidad de Madrid

15 de agosto (sábado) – Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes) – Fiesta Nacional de España

2 de noviembre (lunes) – Traslado de Todos los Santos

7 de diciembre (lunes) – Traslado del Día de la Constitución

8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes) – Navidad

A ellos se suman las fiestas locales del Ayuntamiento de Madrid:

15 de mayo (viernes) – San Isidro Labrador

9 de noviembre (lunes) – Nuestra Señora de La Almudena

¿Cuáles son los puentes de 2026 en la Comunidad de Madrid y en la capital?

La combinación de estos festivos deja un total de 6 puentes para toda la Comunidad de Madrid en 2026 y 2 adicionales exclusivos de la capital. La razón es sencilla: el año que viene muchos festivos caen estratégicamente en viernes o lunes, y otros se enlazan entre sí formando bloques largos. Esto da pie a ocho oportunidades para disfrutar de descansos extendidos sin pedir un solo día de vacaciones.

A continuación, uno a uno, estos son los puentes confirmados para 2026 en Madrid:

Macropuente de Semana Santa (del 2 al 5 de abril) . La coincidencia del Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) crea un descanso de cuatro días completos. Es uno de los momentos del año más esperados para viajar porque marca el primer gran paréntesis después del invierno.

. La coincidencia del Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) crea un descanso de cuatro días completos. Es uno de los momentos del año más esperados para viajar porque marca el primer gran paréntesis después del invierno. Puente del Primero de Mayo (del 1 al 3 de mayo) . El Día del Trabajo cae en viernes, lo que garantiza tres días libres. Un puente clásico que en 2026 vuelve a colocarse en una de las posiciones más cómodas del calendario.

. El Día del Trabajo cae en viernes, lo que garantiza tres días libres. Un puente clásico que en 2026 vuelve a colocarse en una de las posiciones más cómodas del calendario. Puente de San Isidro en Madrid capital (del 15 al 17 de mayo) . Sólo aplica a quienes viven o trabajan en el municipio de Madrid, pero nuevamente coincide en viernes. Eso convierte mayo en un mes especialmente generoso para la capital, con dos puentes consecutivos.

. Sólo aplica a quienes viven o trabajan en el municipio de Madrid, pero nuevamente coincide en viernes. Eso convierte mayo en un mes especialmente generoso para la capital, con dos puentes consecutivos. Puente del 12 de octubre (del 11 al 13 de octubre) . El Día de la Fiesta Nacional cae en lunes, configurando un fin de semana largo muy bien situado tras la vuelta a la rutina de septiembre.

. El Día de la Fiesta Nacional cae en lunes, configurando un fin de semana largo muy bien situado tras la vuelta a la rutina de septiembre. Puente de Todos los Santos (del 31 de octubre al 2 de noviembre) . El traslado de la festividad al lunes 2 de noviembre crea otro de los puentes habituales del otoño. Su proximidad a otras fechas clave lo convierte en uno de los más utilizados para una escapada antes del frío.

. El traslado de la festividad al lunes 2 de noviembre crea otro de los puentes habituales del otoño. Su proximidad a otras fechas clave lo convierte en uno de los más utilizados para una escapada antes del frío. Puente de la Almudena en Madrid ciudad (del 8 al 10 de noviembre). La patrona de Madrid se celebra en lunes en 2026, lo que suma otro puente exclusivamente local pocas semanas después del de Todos los Santos.

Puente de la Constitución y la Inmaculada (del 5 al 8 de diciembre) Aquí llega la sorpresa: a diferencia de este 2025, con un puente de sólo tres días, en 2026 vuelve a configurarse un auténtico descanso largo. Con el 7 de diciembre (traslado del Día de la Constitución) y el 8 de diciembre (Inmaculada) podemos decir que tendremos fiesta desde el sábado 5 de diciembre hasta el martes 8 de diciembre.

Aquí llega la sorpresa: a diferencia de este 2025, con un puente de sólo tres días, en 2026 vuelve a configurarse un auténtico descanso largo. Con el 7 de diciembre (traslado del Día de la Constitución) y el 8 de diciembre (Inmaculada) podemos decir que tendremos fiesta desde el sábado 5 de diciembre hasta el martes 8 de diciembre. Puente de Navidad (del 25 al 27 de diciembre) El último gran fin de semana del año. En 2026, Navidad cae en viernes, lo que asegura un puente perfecto justo antes del cierre del año laboral.

En total, Madrid tendrá 6 puentes autonómicos en 2026 y 2 más exclusivos de Madrid ciudad, una configuración especialmente favorable para quienes quieren planificar con antelación escapadas y descansos para el próximo año.