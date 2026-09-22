Los inversores internacionales consolidan su posición como los mayores propietarios de la Bolsa española y alcanzan un nuevo máximo histórico, mientras las familias recuperan parte del terreno perdido. Son algunas de las principales conclusiones del Informe BME sobre la propiedad de las acciones españolas cotizadas, elaborado por el Servicio de Estudios de BME con datos de cierre de 2025 y, para la inversión institucional, de junio de 2026.

La participación de los inversores internacionales en la Bolsa española se sitúa en el 50,4%, 1,7 puntos porcentuales más que un año antes y nuevo máximo histórico. Desde el año 2000, cuando representaban el 34,7%, su peso ha aumentado en 15,7 puntos porcentuales. En las empresas no cotizadas, la participación extranjera es del 24,6%, por lo que el peso de los inversores internacionales en las compañías cotizadas duplica ya al de las no cotizadas.

La presencia de los grandes inversores institucionales también se amplía. A cierre de junio de 2026, 9.226 fondos privados institucionales mantenían posiciones en compañías del Ibex 35, por un valor conjunto de 307.634 millones de euros, un 48,4% más que en marzo de 2025. Europa concentra el 51% del valor, con 156.898 millones, y Norteamérica el 45,6%, con 140.340 millones, mientras Estados Unidos es el principal país de origen, con 135.890 millones.

Presencia de grandes gestoras

El número de grandes gestoras con más de 500 millones de euros invertidos en el Ibex aumenta de 72 a 106 entre marzo de 2025 y junio de 2026, mientras que las presentes en las 35 compañías del índice pasan de 11 a 15. BlackRock, con 46.560 millones de euros, Vanguard, con 38.295 millones, y Capital Group, con 15.227 millones, lideran por volumen de inversión y acumulan conjuntamente 100.083 millones de euros, un 43,4% más que en marzo de 2025.

Por su parte, la participación de las familias españolas en la propiedad de las acciones cotizadas repunta en 2025 hasta el 16,7%, nueve décimas más que el año anterior y su mejor registro de los últimos cuatro años, después del mínimo histórico registrado en 2024. No obstante, se mantiene por debajo del máximo del 35,1% alcanzado en 1998. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, el 12,2% de los hogares, unos 2,4 millones, posee directamente acciones cotizadas.

Las Administraciones Públicas mantienen a cierre de 2025 una participación del 4,0%, una décima menos que el año anterior y la segunda cifra más alta de los últimos 28 años, con un valor aproximado de 45.000 millones de euros. Entre las principales posiciones destaca la participación de SEPI en Indra, del 27,99%, y la del Estado en Telefónica, del 10%. Los fondos soberanos y públicos de pensiones también mantienen una presencia relevante en el Ibex, con Norges Bank Investment Management a la cabeza, con 16.075 millones de euros.

Completan la estructura de propiedad de las acciones españolas cotizadas las empresas no financieras, con un 19,4%, las instituciones de inversión colectiva, seguros y otras entidades financieras no bancarias, con un 5,5%, y los bancos y cajas, con un 4,1%. La participación de las empresas no financieras cae 1,2 puntos porcentuales y se sitúa en su nivel más bajo de los últimos diez años, mientras que los bancos acumulan un aumento de un punto en los últimos tres años.

A cierre de 2025, la estructura de propiedad de la Bolsa española queda configurada por un 50,4% en manos de inversores internacionales, un 19,4% de empresas no financieras, un 16,7% de familias, un 5,5% de instituciones de inversión colectiva, seguros y otras entidades financieras no bancarias, un 4,1% de bancos y cajas y un 4,0% de Administraciones Públicas. El informe pone de relieve así el elevado grado de apertura internacional de la Bolsa española y la importancia de seguir ampliando y diversificando la base inversora nacional, tanto minorista como institucional, para reforzar la capacidad de financiación de las empresas españolas y europeas a través de los mercados de capitales.