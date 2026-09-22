Vota: ¿Te parece bien que el Gobierno impulse wifi gratis para los invasores de Ceuta?

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz, no da por acabada su misión de hacer llegar a Ceuta wifi gratis para los inmigrantes ilegales que han invadido la ciudad y que aún permanecen en ella. El Ejecutivo ha dejado «en stand by» del contrato para el suministro de conexión la firma y ha planteado a Telefónica que podría seguir adelante, pero reenfocando el alcance de la señal.

Después de que OKDIARIO adelantara las intenciones del Gobierno de Sánchez con un contrato «de emergencia» para aportar wifi gratis a los campamentos de acogida de invasores, te invitamos a votar qué te parece esta medida y el empeño del Ejecutivo de brindar facilidades de conexión a internet sin coste a las personas que ilegalmente han entrado en España a través de la frontera del Tarajal.