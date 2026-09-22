Paz Padilla se dirige al padre de su hija Anna en mitad de su boda: «Teníamos amor para dar y regalar»

Anna Ferrer y Mario Cristóbal ya son marido y mujer. La pareja selló su amor el pasado sábado, 19 de septiembre, en una romántica ceremonia en Zahara de los Atunes y, hasta ahora, los novios y algunos invitados tan solo se habían limitado a compartir fotografías de los momentos claves de la boda. Sin embargo, Paz Padilla se ha querido salir de esta línea para publicar en su perfil oficial de Instagram el discurso que dedicó a su hija, en el que, para sorpresa de muchos, también se dirigió a Albert, su ex pareja y padre de la novia.

«Yo creo que, por muchas tablas que una tenga, para un papelón como este nunca se está preparada. Hablar con la novia de mi hija. Ay, Anna, qué bonito», comenzaba a decir delante de todos los invitados. Con un micrófono y haciendo gala de su característico humor, la televisiva señalaba que le hacía mucha ilusión tener presentes a cuatro abuelos de los novios. Una generación hacia la que no dudaba en deshacerse en halagos. «Se lo debemos todo a ellos», señalaba.

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Después, Paz Padilla bailaba con su hija la canción Cuidándote de Bebe, un tema que parece que les ha acompañado en los momentos más importantes de su vida. Pero, antes de terminar, fue cuando protagonizó el que podría decirse el momento más inesperado de su discurso. Y es que se dirigió directamente al padre de su hija para recordar el amor que se tuvieron mientras estuvieron juntos y concibieron a Anna «Quiero brindar con esta botella de champán que tiene exactamente 30 años. Albert, ¿te acuerdas de ella?», le preguntaba.

«Esta botella nos la regalaron en nuestra boda. Y aunque el amor se acabe, te puedo asegurar que en el momento del matrimonio y en el momento que te concebimos, Anna, te juro, ¿verdad, Albert? Había amor para dar y regalar», expresaba. En ese momento, Paz contaba a los invitados que había puesto una botella en cada una de las mesas para que, dentro de 30 años, pudieran brindar por el amor de su hija y Mario.

La historia de amor de Paz Padilla y Albert Ferrer

Paz Padilla y Albert Ferrer se conocieron en televisión. La humorista formaba parte del programa de Chiquito de la Calzada y Albert, por aquel entonces, era el representante del cómico mencionado. Entre risas, la pareja se enamoró y en 1997 dieron la bienvenida a Anna, su primera y única hija. Un año más tarde, decidieron dar un paso más y convertirse en marido y mujer, pero, finalmente, su historia terminó en el año 2003. Y, aunque a día de hoy, parece que han logrado tener una relación cordial, lo cierto es que tuvieron un divorcio muy mediático.

«Él me dejó de un día para otro y yo lo pasé tan mal que no se lo deseo a nadie. Me dijo que se le había apagado el amor, pero yo estaba profundamente enamorada», contó Paz, hace unos años en el programa Mi casa es la tuya. Fue allí donde confesó que, gracias a su hermana, se enteró de que Albert había rehecho su vida sentimental con una trabajadora del Ikea.