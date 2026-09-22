Endesa lanza la V edición de su FP Dual para cubrir la creciente demanda de profesionales en redes de distribución eléctrica

La quinta edición de la Formación Profesional Dual impulsada por Endesa para el ámbito de las redes de distribución eléctrica comienza este septiembre ya plenamente consolidada como una vía efectiva de acceso al empleo. Así, los datos de la última promoción, la del 2024-2026 la de 2024, reflejan que el 80% han completado el programa y recibido una oferta laboral.

Los primeros alumnos de esta FP llegaron a sus aulas hace ya cuatro años. Desde entonces han participado 36 centros educativos, 102 docentes y 296 alumnos. De ellos, 163 ya trabajan actualmente en empresas contratistas de Endesa, mientras que otros han optado por continuar su formación o desarrollar su carrera profesional en otras compañías del sector.

Estos resultados reflejan el éxito de esta iniciativa, diseñada para atraer y formar talento joven en un sector estratégico para la transición energética y cuya quinta edición ha comenzado estos días con las primeras acciones dirigidas a la formación del profesorado. El programa cuenta con la colaboración de las consejerías de Educación de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares así como de las empresas contratistas de e-distribución, la filial de redes de distribución de Endesa.

El objetivo de esta PF Dual es responder a uno de los principales retos del sector: disponer de profesionales cualificados para afrontar la transformación del sistema eléctrico. Según la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), las redes eléctricas requerirán inversiones de 53.000 millones de euros hasta 2030, lo que incrementará la demanda de perfiles técnicos especializados.

Además, el programa mantiene un foco especial en la incorporación de talento femenino y en la generación de oportunidades laborales en los territorios donde opera la red de distribución de Endesa.

Formación técnica, seguridad y empleabilidad

Esta FP Dual combina 2.000 horas de formación teórica y práctica distribuidas en dos cursos académicos. Entre sus elementos diferenciales destaca la formación específica en seguridad, con alrededor de 100 horas dedicadas a esta materia, así como su orientación directa a la empleabilidad.

A través de las prácticas en empresas, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de campo vinculado al mantenimiento, modernización y desarrollo de las redes eléctricas, infraestructuras esenciales para garantizar el suministro y facilitar la electrificación de la economía.

De esta forma, el programa contribuye tanto a mejorar la inserción laboral juvenil como a dar respuesta a las crecientes necesidades de personal cualificado derivadas del aumento de las inversiones en redes de distribución.

Empresas y alumnos destacan el valor de la experiencia práctica

Las empresas colaboradoras coinciden en señalar la necesidad urgente de incorporar nuevos profesionales al sector eléctrico y destacan el papel fundamental de los centros educativos y del profesorado para despertar vocaciones técnicas entre los jóvenes.

Una de ellas es AMETEL. El responsable de su División de Media y Baja Tensión en Sevilla, Juan Manuel Gutiérrez Daneri, ha subrayado el impacto positivo de la iniciativa: “Con el proyecto de FP Dual que desarrollamos junto con Endesa conseguimos acompañar a los jóvenes en su primera toma de contacto con la realidad del trabajo. No es solo enseñar, es invertir en el futuro de nuestro equipo. Cuando ves su rápida evolución en campo, te das cuenta de que el esfuerzo de tutorizarlos merece totalmente la pena”.

La experiencia también es valorada muy positivamente por los propios alumnos. Es el caso de Jennifer Rodríguez Domínguez, incorporada a la Delegación de Las Palmas de AMETEL tras finalizar sus prácticas: “La incorporación a la empresa me ha permitido poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante mi formación, viviendo la realidad de los trabajos en campo”. Por su parte, Pablo Lama Muñoz, contratado en la Delegación de Utrera (Sevilla) después de completar su periodo formativo, destaca que “esta FP Dual te permite incorporarte al mundo laboral y sentir que no empiezas desde cero, sino que todo te resulta familiar y encaja. Esa es la verdadera ventaja”.