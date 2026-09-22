Cómo se escribe sabotaje o sabotage

Saber si se escribe sabotaje o sabotage es una duda ortográfica que podemos tener a la hora de escribir. Para poder resolver esta duda debemos tener en cuenta una serie de normas que nos ayudarán a saber si se escribe con ‘g’ o ‘j’, Existe una normativa que nos ayudará, pero también necesitamos entender esta palabra a través de su significado, toma nota de cómo y por qué se escribe sabotaje con ‘j’ para no volver a equivocarte.

La respuesta corta y directa es que se escribe sabotaje, con j. La forma con g (sabotage) pertenece al francés original o al inglés, pero la Real Academia Española adaptó el término al castellano hace ya mucho tiempo para ajustarlo a nuestras normas fonéticas y ortográficas. Quien escriba la segunda opción en un texto en español estará cometiendo un anglicismo innecesario o un calco léxico que salta a la vista de inmediato.

Origen de la palabra

El origen de la palabra tiene miga y explica muy bien por qué hoy la escribimos así. Cuenta la tradición popular que a finales del siglo XIX, durante una huelga en el norte de Francia, los obreros industriales utilizaban sus zuecos de madera, conocidos precisamente como sabots, para bloquear la maquinaria y entorpecer la producción.

Sea un hecho histórico riguroso o una leyenda urbana con tintes pintorescos, el término cuajó con fuerza en el vocabulario laboral europeo para describir cualquier acción deliberada destinada a dañar un proceso de trabajo, una instalación o un sistema.

Al cruzar los Pirineos y asentarse en nuestra lengua, el fonema necesitaba representarse con la letra que le corresponde por lógica ortográfica ante las vocales abiertas. En español, los sonidos de la g ante e o i suenan suaves, idénticos a los de la j. Mantener la grafía extranjera original habría supuesto un conflicto constante de lectura o una pronunciación forzada. Por eso la adaptación fonética resultó natural: cambiar la g por la j y añadir la terminación habitual de los sustantivos masculinos de acción, obteniendo la grafía diáfana que utilizamos hoy.

Ortografía de otros países

A veces, la tentación de utilizar la grafía inglesa o francesa viene dada por el contacto continuo con el cine o la literatura internacional, donde la ortografía anglosajona invade nuestras pantallas con facilidad. Sin embargo, los correctores de estilo y los redactores profesionales sabemos que respetar las normas de la RAE en estos casos ahorra desconcierto al lector.

Escribir con propiedad no es solo una cuestión de cumplir normas arbitrarias, sino de cuidar el ritmo visual de un texto en castellano. Ver una g en medio de esa palabra en un artículo periodístico o en un ensayo en español interrumpe la lectura, generando una pequeña fricción innecesaria.

Se escribe sabotaje

Se escribe sabotaje con ‘j’. Según las normas de ortografía a pesa de que la ‘g’ en este tipo de pronunciaciones se asocia a la ‘e’,’i’, y la ‘j’ a la ‘a’,’o’, ‘u’, en este caso se escribirá con ‘j’. Todas las palabras terminadas en ‘-aje’ se escriben con ‘j’ excepto aquellas que proceden de otra lengua, son los llamados extranjerismos como backstage, homepage o vintage, aunque son muy utilizadas actualmente no son originarias de la lengua española. Con esta base aprendida debemos conocer el significado de la palabra sabotaje, toma nota de su definición y de algunos ejemplos.

Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos. Le hicieron un sabotaje a su coche, estaban tan enfadados por lo que había pasado que una obra acabaría siendo algo terrible, tuvieron un accidente que podría haber sido mucho peor, por suerte no fue nada grave.

Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc. Te haces un sabotaje a ti misma con tus bloqueos, debes empezar a pensar en ser feliz y buscar esa pequeña ayuda que te permita avanzar.

La próxima vez que tengas dudas sobre cómo plasmar este término sobre el papel o la pantalla, olvídate de los extranjerismos. Piensa en el sonido fuerte de la garganta y confía en la letra jota. Es la única forma correcta de mantener la integridad ortográfica del idioma sin perder ni un ápice de la fuerza expresiva que encierra el concepto.