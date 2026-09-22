Adiós a los inodoros de siempre: su sustituto ya está aquí y la nueva tendencia para 2027 es más elegante, cómoda y práctica

Durante décadas, el inodoro blanco tradicional ha sido un elemento fijo en los hogares españoles, con un diseño funcional, simple e inalterable en el tiempo. No obstante, la tendencia está empezando a cambiar este año y va a instalarse definitivamente en el 2027. Estamos hablando de los inodoros inteligentes, con un estilo mucho más sofisticado y lleno de tecnología.

Estos nuevos modelos, conocidos entre los proveedores como smart toilets, integran bajo la misma funcionalidad elementos que antes venían por separado. Entre las novedades a destacar se hallan el bidé incorporado, asiento calefactado, lavado con agua caliente, descarga automática y secador de aire, además de posibilitar la personalización a gusto del usuario.

Cómo funcionan los inodoros inteligentes

A diferencia de los retretes convencionales, estos modelos inteligentes constan de una estructura más continua y compacta, además de darle al baño un aspecto más moderno y limpio, donde la tecnología se integra en el día a día.

Una de las principales novedades es la incorporación del bidé en el inodoro. El sistema utiliza un surtidor que despide agua para la limpieza, con opciones para ajustar la presión, la posición y la temperatura del chorro. Algunos modelos permiten escoger entre lavado delantero o trasero.

El asiento con calefacción es otro punto diferencial. Fabricantes como Toto o Kohler distribuyen modelos con distintos niveles de temperatura, personalizables según las preferencias de cada uno. Además, la función de secado con aire caliente reduce el consumo de papel higiénico.

Todo un avance en comodidad y tecnología

Las innovaciones no solo se hallan en la limpieza. Algunos de los nuevos inodoros abren y cierran la tapa automáticamente gracias a sensores de movimiento y tiran de la cadena sin necesidad de apretar el botón, además de incluir desodorización automática, sistemas de limpieza con luz UV para garantizar la higiene y luz nocturna. El objetivo es que la tecnología y la comodidad se fusionen en una para elevar la experiencia del usuario a otro nivel.

El inodoro inteligente, alineado con la estética del baño

La evolución de estos retretes va más allá de su funcionalidad más básica, remodelando la estética visual del baño con: