¿Cada cuánto tiempo conviene limpiar el váter? Una experta en limpieza explica con qué frecuencia hay que hacerlo en casa

La mayoría de los españoles malgastan muchísimo tiempo limpiando el inodoro y tienden a hacerlo con bastante frecuencia. No obstante, Delia Cannings, experta del British Cleaning Council, sostiene que no es necesario limpiarlo a fondo para tenerlo en buenas condiciones, situando la frecuencia necesaria en torno a una vez por semana y, con una óptima rutina, tan solo lleva 10 minutos.

“En una casa familiar de unas cinco personas, es suficiente con darle un repaso cuando sea necesario y hacer una limpieza a fondo una vez a la semana”, afirmó la británica al ser consultada por la organización británica de consumidores Which?.

A esta limpieza semanal hay que sumarle otra en profundidad periódicamente. La experta recomendó desmontar el asiento con un destornillador para acceder a los soportes, las bisagras y aberturas que quedan ocultos. Esta tarea es más tediosa, aunque estimó que no conlleva más de 15 minutos.

La frecuencia debe ser mayor si hay un enfermo

La sugerencia cambia si existe algún conviviente con alguna enfermedad infecciosa. Primrose Freestone, microbióloga de la Universidad de Leicester, defiende que, en situaciones normales, es suficiente con una limpieza profunda a la semana. Esta debe incluir la desinfección de la taza, el asiento y el botón de descarga, además de frotar con la escobilla con empeño.

En caso de haber alguna persona enferma que pueda contagiar al resto, lo recomendable es limpiar el conjunto del inodoro y la zona del baño después de cada uso. Freestone avisa que, al tirar de la cadena, pueden dispersarse partículas en un diámetro de más de un metro alrededor del inodoro.

Cuando quiera realizarse la limpieza oportuna, Cannings sugiere tener una escobilla a mano, un producto específico para el váter, uno o dos paños, guantes, un cubo y un cepillo de dientes viejo. También recomienda reservar estas herramientas exclusivamente para el baño, previniendo su uso en otras zonas del hogar o la propagación de bacterias a otras superficies.

Cómo limpiarlo en 10 minutos

Cannings define el proceso en tres sencillos pasos: tirar de la cadena, quitar el agua y frotar. Para empezar, aconseja accionar la cisterna para eliminar cualquier partícula que haya quedado en su interior, siempre con la tapa bajada para evitar la dispersión de las mismas por el baño.

Acto seguido, se debe usar la escobilla para empujar el agua restante hacia el fondo para poder ver la marca que deja en la taza. Alrededor de esta zona es donde se debe aplicar el producto de limpieza, dejándolo actuar durante unos minutos antes de seguir. Por último, la especialista recomienda frotar con fuerza el interior con la escobilla, aclararlo y volver a tirar de la cadena.