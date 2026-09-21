Alexander Pope, poeta británico: «El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera»

Desde la infancia, hay quienes aprenden que la verdad no siempre es fácil de afrontar y que, en determinadas circunstancias, una mentira puede parecer la mejor opción.

El problema llega cuando esa mentira deja de ser algo puntual y comienza a convertirse en una costumbre. Hay personas que recurren a las falsedades incluso cuando no tienen nada que ganar con ellas y que terminan construyendo una realidad paralela a base de historias, explicaciones y nuevos detalles. Es un comportamiento que puede llegar a afectar a sus relaciones y a la confianza de quienes les rodean.

Hace siglos, el poeta británico Alexander Pope ya resumió las consecuencias de entrar en esa espiral con una frase que sigue teniendo mucho sentido a día de hoy: «El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera».

Mentir alguna vez no significa ser un mentiroso compulsivo

Las mentiras forman parte del comportamiento cotidiano. Una persona puede ocultar la verdad en un momento determinado por miedo a las consecuencias, para evitar hacer daño o porque considera que contar toda la realidad puede generar un conflicto innecesario.

Esto es muy diferente de lo que ocurre cuando la mentira se convierte en un patrón de comportamiento. En la llamada mentira patológica, la persona puede recurrir a historias falsas de manera repetida incluso cuando no existe un beneficio evidente o cuando la propia mentira termina generándole problemas.

Una de las características que se señalan en este tipo de comportamiento es precisamente la dificultad para detener la cadena de falsedades. Una mentira puede obligar a construir otra explicación para justificarla y, posteriormente, añadir nuevos detalles para mantener la historia inicial. De esta manera se crea una especie de efecto dominó que conecta directamente con la reflexión de Alexander Pope.

Cuando mentir se convierte en una forma habitual de relacionarse

La diferencia fundamental no está únicamente en cuántas veces miente una persona, sino en el papel que desempeña la mentira en su vida cotidiana.

Una persona que miente de manera ocasional suele hacerlo ante determinadas circunstancias y puede reconocer posteriormente que no ha dicho la verdad. En cambio, cuando la mentira se convierte en un patrón persistente, puede aparecer en conversaciones en las que aparentemente no existe ninguna necesidad de inventar una historia.

En algunos casos, las falsedades pueden utilizarse para construir una imagen determinada ante los demás: parecer más interesante, conseguir reconocimiento, despertar admiración o evitar mostrar aspectos de la propia vida que generan inseguridad.

La mentira puede terminar funcionando entonces como una herramienta para relacionarse con los demás y para proteger una determinada imagen personal.

La mentira compulsiva puede terminar perjudicando a quien la utiliza

El problema de construir una realidad basada en falsedades es que mantenerla puede resultar cada vez más complicado. Cuantas más historias se inventan, más explicaciones pueden ser necesarias para que todo encaje.

Además, cuando las personas del entorno comienzan a descubrir contradicciones, la consecuencia más inmediata puede ser la pérdida de confianza. Familiares, pareja, amigos o compañeros pueden empezar a cuestionar incluso aquellas afirmaciones que sí son verdaderas.

Por eso, la mentira compulsiva puede acabar teniendo consecuencias en diferentes ámbitos de la vida. Los conflictos familiares, los problemas de pareja, el deterioro de las relaciones sociales o las dificultades laborales pueden aparecer cuando la confianza se rompe de manera reiterada.

La tendencia a mentir puede comenzar durante la infancia

La mentira también forma parte del desarrollo infantil. Los niños comienzan a diferenciar progresivamente entre fantasía y realidad y, a medida que crecen, pueden aprender que ocultar determinada información tiene consecuencias diferentes a decir la verdad.

No todas las mentiras infantiles tienen el mismo significado. Inventar una historia como parte de un juego no es comparable a mentir deliberadamente para evitar una responsabilidad. Por eso, los especialistas suelen distinguir entre comportamientos propios del desarrollo y patrones persistentes que continúan durante la adolescencia o la edad adulta.

En este sentido, el entorno familiar y la manera en la que se afrontan los errores pueden influir en la forma en que un niño aprende a enfrentarse a determinadas situaciones. Enseñar la diferencia entre realidad y fantasía y fomentar la responsabilidad puede ayudar a desarrollar una relación más saludable con la verdad.

¿Por qué una persona puede mentir constantemente?

No existe una única explicación para la mentira patológica. El comportamiento puede aparecer asociado a diferentes circunstancias psicológicas y no debería utilizarse por sí solo para diagnosticar ningún trastorno.

En determinados casos, las mentiras pueden estar relacionadas con la necesidad de aprobación, inseguridad o deseo de causar una determinada impresión en los demás. Inventar experiencias, exagerar logros o construir una imagen diferente puede convertirse en una manera de buscar reconocimiento.

También puede utilizarse la mentira como una forma de evitar situaciones desagradables. No asumir una responsabilidad, ocultar un problema o intentar evitar las consecuencias de una decisión pueden convertirse en motivos para faltar a la verdad.

Por este motivo, detrás de una mentira no siempre existe una intención económica o un beneficio material. En ocasiones, lo que se busca es algo tan intangible como aceptación, afecto, reconocimiento o evitar el rechazo.

La confianza es una de las principales consecuencias

Una de las mayores dificultades de la mentira repetida es que la pérdida de confianza puede resultar mucho más difícil de reparar que la propia mentira.

Cuando alguien descubre que una persona le ha engañado varias veces, puede empezar a poner en duda incluso las informaciones que recibe posteriormente. De esta forma, cada nueva falsedad no afecta únicamente al momento concreto en el que se produce, sino que puede deteriorar la credibilidad acumulada durante años.

Es precisamente aquí donde cobra sentido la frase de Alexander Pope. La primera mentira puede parecer pequeña, pero mantener una historia falsa puede exigir nuevas explicaciones, nuevos detalles y, en algunos casos, nuevas mentiras.

La mitomanía no consiste simplemente en haber mentido alguna vez. Es la mentira convertida en un patrón persistente de comportamiento, capaz de interferir en las relaciones y en la vida cotidiana de quien la mantiene.