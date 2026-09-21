Las autoridades hacen un llamamiento e instan a los españoles a tomar precauciones antes de la llegada del invierno

En algunas ocasiones durante los meses de invierno se producen fallos en los sistemas de electricidad, agua y calefacción de una vivienda. Por eso, es fundamental tener en los hogares previsiones para poder afrontar estos fenómenos. La guía de los expertos Milli.Az muestra los productos que se deben tener en una vivienda, dividiéndolos en siete categorías. Estos tendrán una función clave, garantizar la cobertura duradera de las necesidades básicas en caso de emergencia.

Los productos necesarios

Según la guía, los productos que más aguantarán en caso de posibles cortes de suministros serían los siguientes:

Trigo sarraceno.

Arroz.

Avena.

Mijo.

Pasta.

Harina.

Aceite refinado.

Sal.

Azúcar.

Al mismo tiempo, la carne y el pescado enlatados junto a las judías, guisantes, maíz enlatado, bizcochos, galletas saladas, galletas dulces, miel y leche UHT serán esenciales ante este tipo de situaciones. Además, las recomendaciones se basan en conservar alimentos como patatas, zanahorias, remolachas, cebollas y ajos secos en lugares frescos. En el caso del agua potable, es necesario contar con un suministro de agua independiente para la higiene y uso doméstico, renovándola de manera periódica.

Los medicamentos y la higiene

Ante circunstancias adversas durante el invierno, también aconsejan revisar el botiquín de primeros auxilios para desechar medicamentos caducados, tener a mano medicamentos de uso frecuente y conservar materiales esenciales como vendas, apósitos y antisépticos. En el caso de la higiene, las recomendaciones determinan poseer pequeñas reservas de productos de uso diario como jabón, pasta de dientes, papel higiénico, toallitas húmedas, ropa y detergente para lavar los platos.

Los consejos para evitar estos fenómenos

Uno de los consejos principales para evitar estos fenómenos es el aislamiento de las ventanas y puertas para evitar fugas de calor y obtener más calidez en las habitaciones de la vivienda. La preparación de mantas, prendas de forro polar y textiles de invierno será relevante y las medidas que se podrán tomar contra los cortes de energía serán las cuatro siguientes:

Disponer en la vivienda de pilas de repuesto o recargables. Tener baterías portátiles cargadas y dispositivos de iluminación recargables. Poseer controles de mantenimiento y carga de estaciones de energía portátiles de alimentación ininterrumpida (UPS). Utilizar radios pequeñas alimentadas por batería para poder monitorear datos durante posibles interrupciones de red e internet.

Por otro lado, las familias con niños tendrán que disponer en su vivienda de productos de cuidado especial para sus hijos. Además, los expertos aconsejan ordenar los documentos importantes como pasaportes, documentos de identidad, extractos (cupones), licencias y pólizas en caso de emergencia extraordinaria.

La clave: lista de necesidades

A través de esta guía, los expertos señalan que no se deben comprar suministros desde el pánico porque el principal factor ante los fallos en los sistemas de electricidad, agua y calefacción de una vivienda durante el invierno se tiene que vivir desde la calma. Por lo tanto, la elaboración de una lista de necesidades es fundamental y se deben incluir artículos que falten en la compra habitual, completándola de manera progresiva según las necesidades de cada individuo.