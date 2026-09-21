Quién es Daniel Diges: su edad, de dónde es, cuántos hijos tiene y qué le pasó en ‘Eurovisión’

Hay nombres que prácticamente no necesitan presentación, y el de Daniel Diges es uno de ellos. El actor y cantante se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país gracias a su maravilloso talento. Una carrera profesional que ha ido creciendo a pasos agigantados con el paso de los años y que, incluso, le llevó a representar a España en el Festival de Eurovisión. Un hito del que no puede presumir todo el mundo. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y el más personal del actor? Realizamos un repaso al respecto.

Nacido en Madrid el 17 de enero de 1981, Daniel Diges García es un cantante y actor que se dio a conocer interpretando a David, «Gato», en la serie Nada es para siempre. Siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la interpretación. Por ello, apostó por perseguir sus sueños y comenzó a estudiar teatro. Así, poco a poco, fue haciéndose un hueco en importantes producciones televisivas. De hecho, en su currículum figuran títulos como Ana y los siete, Hospital Central o Aquí no hay quien viva. Pero su mayor trayectoria pertenece al teatro. Pues, ha participado en muchas obras.

El lado más profesional de Daniel Diges

Pero, como es bien sabido, el talento de Daniel Diges García no quedó solo aquí. El artista también se ha labrado una importante carrera musical. En el 2010, firmó un contrato con una importante compañía discográfica y esto le permitió lanzar su primer disco al mundo. Y es que fue aquí donde publicó el tema Algo pequeñito, que tantas alegrías le ha dado.

Año tras año, el cantante fue trabajando cada vez más en su música. Una labor que le ha llevado a publicar cuatro discos de estudio en solitario, además de bandas sonoras y otros trabajos musicales. Una carrera profesional muy exitosa que, en pleno 2026, sigue creciendo. Pues, es considerado como una de las grandes voces de nuestro país.

¿Qué le pasó en ‘Eurovisión’ a Daniel Diges?

En el año 2010, Daniel Diges se presentó como candidato a representar a España en Eurovisión con el tema Algo pequeñito. Una propuesta que resultó victoriosa y que le llevó a la gran final del certamen europeo. A pesar de todo, durante su actuación, un espontáneo saltó al escenario cuando él estaba actuando y deslució la interpretación durante unos segundos.

Ante ello, Diges y sus bailarines mantuvieron la calma y continuaron con la canción como si nada hubiera ocurrido. Asimismo, esa edición no la ganó España. Pero Daniel Diges, como representante, logró quedar en decimoquinto puesto con 68 puntos y obtuvo el voto de catorce países.

El lado más personal de Daniel Diges

En redes sociales, Daniel Diges intenta mantener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, el artista cuenta con más de 104.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. De hecho, ahora es el gran protagonista de la obra El fantasma de la ópera.

Por otro lado, a nivel sentimental, se sabe que el artista se casó en el 2016 con la actriz, bailarina y cantante Alejandra Ortiz-Echagüe. Una relación sentimental de años que les ha llevado a tener dos hijos en común, puesto que el artista es padre de Galileo, que nació en 2008, y de Eliot, que llegó al mundo en 2015.