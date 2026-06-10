Daniel Diges se sincera sobre el retiro en el que conectó con Dios: «Noté hasta su mano»
"Sentí conmigo al Espíritu Santo. Lo sentí muy fuerte"
Hace tan solo unos días, Daniel Diges fue uno de los protagonistas, junto a David Bustamante y Diana Navarro, de uno de los días más esperados por la comunidad cristiana. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al concierto histórico llevado a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid. Una experiencia verdaderamente única e irrepetible, qué duda cabe. Tras haber podido vivir este instante tan espectacular, el artista se pasó por Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega de lunes a viernes en Antena 3, para sincerarse con ella sobre este sueño hecho realidad: «Sentí conmigo al Espíritu Santo. Lo sentí muy fuerte», comenzó diciendo.
Entre otras cuestiones, Daniel Diges reconoció que esa noche en el Estadio Santiago Bernabéu fue un momento clave en esa búsqueda espiritual que lleva arrastrando desde la adolescencia. Y es que ha desvelado que es un hombre que destaca por tener numerosas dudas religiosas, pero también por querer encontrar un sentido muchísimo más profundo a su fe. Así pues, durante la entrevista con Sonsoles Ónega, reconoció que creció en una familia de Testigos de Jehová. Eso sí, cuando tenía aproximadamente 13 años, dio el paso de abandonarla. «Me he pasado toda la vida luchando por saber con qué tipo de Dios yo me conectaba», explicó a la presentadora de Y ahora Sonsoles.
Ahora bien, el gran punto de inflexión de su vida llegó cuando realizó un Retiro de Emaús. Fue entonces cuando se produjo ese gran cambio que anheló durante años. «Ya mayor, yo rezaba a un Dios que no veía. En este retiro conecto de repente con Dios. Noté hasta su mano». Y añadió: «Hubo un momento en el que oré».
Por si fuera poco, Daniel Diges ha reconocido que, durante esa oración, pidió una señal divina. Para él, esa respuesta llegó unas 48 horas después: «A los dos días me llamó Toño Casado para que cantara para el Papa». A pesar de haber sido escogido para tal cometido, lo cierto es que no tuvo el final que había anhelado.
¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que no tuvo la oportunidad de acercarse al Pontífice. Algo que ansiaba poder hacer, como no podía ser de otra forma. «Yo quería ver y tocar al Papa, pero no pudimos. Me hacía mucha ilusión», reconoció. Aun así, se siente profundamente afortunado por haber tenido la oportunidad de cantar ante él, puesto que es algo de lo que pocos pueden presumir. De hecho, es evidente que esta actuación ha supuesto un gran punto de inflexión no solamente en su trayectoria, sino también en el terreno personal.