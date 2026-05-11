Sonsoles Ónega confiesa qué hizo con el dinero del Premio Planeta: «Por fin he podido…»

Cada tarde, los espectadores de Antena 3 tienen la oportunidad de ver a Sonsoles Ónega narrando la actualidad de la mano de su equipo de profesionales en Y ahora, Sonsoles. La periodista se ha convertido en una de las más habituales de la cadena líder de Atresmedia. Pero, recientemente, el público ha podido verla de una manera mucho más personal y cercana. Un encuentro donde ha tenido la oportunidad de hablar de temas que no puede en su programa, como, por ejemplo, sus libros o el momento en el que ganó el Premio Planeta.

Como es bien sabido, Sonsoles Ónega se convirtió en la ganadora del prestigioso galardón en el año 2023 y lo hizo por ser la escritora de una obra maestra: Las hijas de la criada. Este proyecto le ha traído muchas alegrías a la periodista, de eso no cabe duda. Por ello, lejos de dejar aquí su faceta como escritora, ahora ha presentado su nueva novela. Un libro que ha bautizado bajo el título de Llevará tu nombre y del que se muestra muy orgullosa. Por ello, ahora se encuentra en plena promoción.

Sonsoles Ónega se ha sincerado: «Se convierte en una deuda que tú contraes con el grupo Planeta»

Sonsoles Ónega se ha convertido en la nueva invitada del podcast Zodiac, de Vanitatis. Un encuentro donde, entre una pregunta y otra, la periodista ha hablado de la dotación económica que recibió al ser la ganadora del Premio Planeta. Y es que, como es bien sabido, el ganador se embolsa un millón de euros. Sin embargo, según ha contado la comunicadora, no todo es color de rosas.

«(El premio) viene con un millón de euros del que pagas tus impuestos con mucho gusto y se convierte en una deuda que tú contraes con el grupo Planeta», comenzó explicando. «Luego tienes que vender para no deber», aclaró. Y es que son situaciones que hay que manejar con mucho tacto. Respecto a lo que hizo con el dinero ganado, se sinceró.

Sonsoles Ónega confiesa en qué ha empleado el dinero

«Me he hecho una biblioteca», dijo con emoción. Asimismo, Sonsoles Ónega ha confesado que el dinero no ha ido solamente para esto. Pues, también ha podido tapar «algún agujerito». Y es que ha explicado que «tenía una deuda personal», porque heredó la mitad de las obras de su padre, Fernando Ónega. Pues, recordemos, el periodista falleció el pasado mes de marzo.

«Tenía miles de libros en cajas», cuenta. Y es que su padre era también un periodista que amaba la literatura. «Por fin he podido hacer la biblioteca de mis sueños», dijo emocionada. Pues, gracias a su libro Las hijas de la criada, ha podido cumplir muchos objetivos. «Es maravillosa, fantástica. Es una biblioteca que se parece mucho a la soñada», comentó.