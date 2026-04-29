El pasado martes 28 de abril, en la nueva entrega de Y ahora Sonsoles, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de cómo Sonsoles Ónega dejó por un rato su puesto como presentadora para ser entrevistada por sus compañeros con motivo del lanzamiento de Llevará tu nombre, su nueva novela. Lo que la periodista ni tan siquiera imaginaba es que el equipo del programa le había preparado una impresionante sorpresa: se habían desplazado hasta Mosteiro, la aldea gallega en la que Sonsoles pasó los veranos junto a su familia. De hecho, el periodista Carlos García López tuvo la oportunidad de hablar con algunos habitantes de este lugar, entre los que se encontraba Maruja, prima de su padre Fernando Ónega.

Como era de esperar, nada más empezar a ver el vídeo, Sonsoles Ónega fue incapaz de contener las lágrimas. En imagen, veíamos numerosos rincones en los que la presentadora y su familia crearon un sinfín de recuerdos. Por ese motivo, la emoción no tardó en hacerse presente en plató, especialmente cuando aquellos paisanos que aparecieron en imagen quisieron mandarle un mensaje: «Sonsoles, estamos muy orgullosos de ti y de toda tu familia, te queremos. Un beso muy grande». Con un pañuelo, trató como pudo de quitarse las lágrimas que no dejaban de aparecer por su rostro. «Ay, esto no lo sabía, eh…», comenzó diciendo, sin poder articular palabra, mientras miraba a la directora de Y ahora Sonsoles. Y añadió: «Se me ha corrido todo», comentó, al ver cómo se le había corrido el rímel con las lágrimas, mientras hacía hasta lo imposible por tratar de recomponerse.

Fue entonces cuando Pepa Romero quiso darle un poco más de margen, dando paso a su compañera Beatriz Cortázar: «Sonsoles, evidentemente, a todos la infancia es algo que nos marca y cuando pasan los años y los ves, te vienen a la cabeza tantísimas cosas. Dicen que la infancia es lo que nos marca a las personas y la personalidad».

La colaboradora fue mucho más allá: «Tú, aparte de una infancia muy bonita, encima eras la hija de Fernando Ónega, que era una celebridad, y esas cosas en la infancia no sé cómo se gestionan y cómo te marcaron en esos años de colegio, si te marcaron para bien o has tenido ese síndrome de otros hijos de famosos de no haber tenido un padre conocido», quiso saber.

Tras ver imágenes del periodista, recientemente fallecido, Sonsoles Ónega no pudo evitar volver a derrumbarse: «Bueno, yo tenía un padre periodista, sin más, no era un padre famoso», comentó, mientras rompió a llorar de nuevo. Lorena Vázquez no pudo evitar hablar: «Es todo muy reciente todavía y todos los que hemos perdido a un padre o a un ser querido te entendemos y es un día emocionante para ti y para todos los que te acompañamos».

Fue entonces cuando Sonsoles volvió a hablar: «Es que Carlos ha elegido muy bien a los protagonistas porque efectivamente Maruja es la prima de mi madre, Mari Carmen, la panadera, y Avelino, nuestro vecino de enfrente, que es el que cuida la casa de mi abuela». Y añadió: «Y son los que quedan, no quedan muchos y te da pena porque empiezas a situarte en la primera línea y no sabes si serás capaz de trasladar a tus hijos ese amor por la tierra, por la raíz, por lo esencial, que al final es lo que importa».

Fue entonces cuando Pepa Romero avanzó un nuevo vídeo, por el que Sonsoles no pudo evitar hacer la siguiente pregunta: «¿Pero de llorar también?». Y pasó exactamente lo que temía, puesto que en esta pieza se hizo un resumen de la relación que tenía la presentadora con su padre, Fernando Ónega. «Uff, ¿no hay un anuncio o algo?», pidió la periodista, para intentar recomponerse.