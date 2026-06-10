Gloria Camila sorprende con una confesión de lo vivido tras la muerte de Rocío Jurado: «He cometido errores»

Hace tan solo unos cuantos días, tuvo lugar el 20 aniversario de la muerte de Rocío Jurado. Algo que, evidentemente, ha tenido muy presente Gloria Camila, su hija. De hecho, es algo de lo que se ha pronunciado abiertamente en los últimos días en el plató de El tiempo justo. Pero no todo queda ahí, puesto que Amador Mohedano, hermano mayor de la cantante, no ha dudado un solo segundo en recordar este fallecimiento a través de unas palabras, al igual que lo hizo la hija de José Ortega Cano. Es más, el pasado martes 9 de junio, Gloria Camila quiso pronunciarse sobre muchas cuestiones al respecto. Entre otras cuestiones, no solamente se sinceró sobre la familia «que le había tocado», sino que también ha hecho autocrítica sobre si ha cometido algún error a raíz de la muerte de Rocío Jurado.

En un momento dado de la tarde, Gloria Camila confesó en El tiempo justo que si su madre estuviera viva, tiene claro que «ninguno se hubiese atrevido a hacer de las tantas cosas que se han hecho después ni se hubiesen dicho o se hubiera hablado de ciertas cosas». Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de televisión fue mucho más allá: «Mi madre tenía claro que la familia que le hubiera tocado nunca la hubiese tirado por tierra. Esto no hubiera pasado». Por si fuera poco, no dudó en aclarar que ella «nunca ha discutido por el testamento». Y fue más allá: «Lo que me tocó, me tocó. Lo último que me ha preocupado es lo que me tocó». En cuanto a qué le parece el hecho de no ser ella la «heredera universal», sino su hermana Rocío Carrasco, Gloria Camila también se ha pronunciado: «Los términos se confunden, pero yo no me he peleado por eso».

Con posterioridad, César, uno de los presentadores de El tiempo justo, ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para preguntar a su compañera si existe alguna cuestión en la que ha hecho autocrítica o, incluso, no debería haberlo hecho. Ella ha querido ser completamente sincera al respecto.

«Obviamente he cometido errores o habré dicho cosas que tendría que haberme callado», comenzó explicando. Y añadió: «Pero creo que soy una de las pocas que de verdad ha seguido lo que es familia unida, intentar perdonar a cada uno de los actos que han hecho, hablar con cada uno… pero lejos de alejarme, he intentado entender o seguir la relación familiar».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de El tiempo justo quiso ir mucho más allá a la hora de hablar de este asunto: «Nunca me he metido en líos ni en jaleos, estando con mi padre y mis hermanos, que son los que más me importan ahora». Lo que es un hecho es que, a pesar del tiempo y de todo lo ocurrido con varios miembros de la familia, Gloria Camila tiene presente a su madre, Rocío Jurado, todos los días de su vida. ¡Y no es para menos!