Quién es Natalia Millán: su edad, su pareja, de dónde es y cuántos hijos tiene

La industria interpretativa nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos que, de una manera o de otra, han terminado conquistando a los espectadores. Si hablamos de artistas de talla nacional que se han labrado una exitosa carrera profesional, nombres como el de Natalia Millán no pueden faltar. Y es que la actriz madrileña cuenta con una amplia trayectoria profesional en la industria audiovisual. Pero, también sobre bambalinas. Muchos años de trabajo que la han llevado a formar parte de proyectos para la pequeña y gran pantalla. Pero, ¿cuál es el lado más profesional y personal de la artista? Realizamos un repaso.

Nacida el 27 de noviembre de 1969 en Madrid, Natalia Millán es una actriz, bailarina y cantante que se ha hecho un hueco entre las celebridades de nuestro país. Siempre supo que su vida laboral estaría ligada a algo relacionado con el ámbito artístico. Por ello, con tan solo 16 años, empezó a estudiar en la Escuela Universitaria de Artes TAI. Durante esos años, la joven se formó en canto, jazz, actuación y baile clásico. Unos primeros pasos que la llevaron, tiempo después, a ejercer como cantante profesional. Asimismo, tiempo después, continuó formándose artísticamente y lo hizo en instituciones como la Escuela de Ballet Nacional Español.

El lado más profesional de Natalia Millán

Su gran debut en la gran pantalla tuvo lugar en 1982 y lo hizo como extra en El cepo. Una participación que la ayudó a ir haciéndose un hueco en la industria de la actuación. Pues, tras ello, se la pudo ver en largometrajes como Fiebre de danza, No hagas planes con Marga, Tu nombre envenena mis sueños, Atraco a las 3… y media, Nubes de verano, entre otras.

En televisión, el público ha tenido la oportunidad de verla dar vida a personajes ficticios de historias como El Súper, Policías, en el corazón de la calle, 7 vidas, El internado, Amar en tiempos revueltos, Velvet, El Ministerio del Tiempo, Cuéntame cómo pasó, Valeria, UPA Next, entre otros. Asimismo, ha sido concursante de ¡Mira quién salta!, presentadora de Hable con ellas e invitada de formatos como MasterChef Celebrity, Typical Spanish, Mapi, etc. Una serie de proyectos que le han otorgado nominaciones y premios en importantes galardones.

El lado más personal de Natalia Millán

En redes sociales, Natalia Millán intenta mantener un contacto cercano con su público. Por ello, en plataformas como Instagram acumula casi 8000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días. Por otro lado, en lo personal, la actriz siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada.

En lo sentimental, la madrileña siempre ha mantenido sus relaciones en la más absoluta intimidad, pero se sabe que es madre. Lamentablemente, el padre de su hija falleció en un accidente de tráfico cuando la pequeña tenía cuatro años. Una dura pérdida que supuso para ella una de las peores etapas de su vida. Desde entonces, no se ha hecho público ningún romance de la actriz.