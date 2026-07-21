Inma Cuesta, devastada por una dura pérdida: «Tengo un agujero en el pecho que no me deja respirar»

Inma Cuesta atraviesa uno de los momentos más duros de los últimos tiempos. La actriz se ha despedido de Rumba, su perrita de raza Cotón de Tuléar, que ha muerto a los 18 años tras meses de problemas de salud, dejando a la intérprete completamente devastada. Rumba llevaba tiempo arrastrando serios problemas de salud: hace unos meses se quedó ciega de forma repentina, algo que mermó notablemente su calidad de vida. Inma Cuesta, su mujer Ángeles Maeso y sus dos hijos se volcaron en sus cuidados durante esta última etapa, llenándola de mimos hasta el final.

Hace mes y medio, la propia actriz había compartido con sus seguidores que su mascota parecía haber superado un bache de salud y que todo apuntaba a que llegaría a la mayoría de edad. Finalmente, Rumba murió apenas unas horas antes de cumplir los 18 años. Pese a la pérdida, la familia decidió soplar las velas por ella para rendirle un último homenaje: «Rumba mi amor te fuiste a unas horas de celebrar tu cumpleaños, no hubo fiesta pero soplamos tus 18 pensando en ti», escribió Inma Cuesta junto a una imagen de un trozo de helado con una vela encendida y una fotografía de Rumba de fondo.

La actriz quiso repasar todo lo vivido junto a su mascota a lo largo de casi dos décadas: «Gracias por estos 18 años de amor infinito, de viajes, juegos, despedidas, atardeceres, mudanzas, rodajes, triunfos y fracasos… Has estado en los momentos más importantes de mi vida», relató, visiblemente emocionada. Sobre el vacío que deja su ausencia, fue igual de directa: «Nos hemos querido tanto tanto… que ahora que no estás no sé dónde poner el corazón».

«Tengo un agujero en el pecho que no me deja respirar»

Inma Cuesta también describió con crudeza cómo está viviendo estos primeros días sin Rumba: «Desde que nos despedimos tengo un agujero en el pecho que no me deja respirar, como si me hubiesen arrancado una parte de mí. Un amigo una vez me dijo que cuando os vais hay una parte de nosotros que se va también, ahora lo entiendo», confesó. La actriz aseguró además que mantendrá vivo su recuerdo: «Te seguiré buscando en todos los atardeceres».

La actriz también quiso agradecer el apoyo recibido en estos días tan complicados: «Gracias por todo el amor que he recibido estos días de tantos amigos por estar tan presentes estando tan lejos», escribió, dedicando una mención especial a su mujer: «Y la mejor compañera de vida por sostenerme siempre, @angeles_maeso, y haber cuidado tanto de Rumba. Te amo».

Los 18 años de Rumba son una edad excepcional

Según los veterinarios, la esperanza de vida de un perro varía mucho en función de su tamaño y su raza. Como norma general, cuanto más pequeño es el perro, más años suele vivir: las razas pequeñas (hasta unos 10 kilos) rondan habitualmente los 12-16 años de vida, las razas medianas se sitúan entre los 10-13 años. Las razas grandes y gigantes, con un metabolismo más acelerado, suelen tener una esperanza de vida más corta, de entre 7 y 10 años.

Una ola de cariño de sus compañeros de profesión

La publicación de Inma Cuesta no tardó en llenarse de mensajes de apoyo de amigos y compañeros de profesión, entre ellos Belén Cuesta, Miren Ibarguren, Juan Antonio Bayona, Tamar Novas, Manuel Carrasco, Joel Bosqued, Paz Vega, Iván Massagué, Silvia Abascal y Marta Hazas. Todos le han dado mucho cariño a la actriz, sabiendo que está pasando por un duro momento al perder a un miembro más de su familia.

Rumba era de la raza Cotón de Tuléar, pertenecía precisamente a una de las razas pequeñas con mayor longevidad habitual, que puede llegar sin problemas a los 15 años e incluso superarlos. Aun así, alcanzar los 18 años, como estuvo a punto, por apenas unas horas, de lograr la mascota de Inma Cuesta, sigue siendo una cifra muy poco frecuente incluso dentro de las razas pequeñas, y explica por qué la despedida ha sido tan dura para toda la familia.

Según la veterinaria Alessia Pawdoc, se trata de una raza que es conocida como «la más sana del mundo», puesto que tiene pocos cruces genéticos y que nació en la isla de Madagascar, siendo casi un símbolo para sus habitantes. Además, como cuenta en el siguiente vídeo de TikTok, son perros muy sociables, ideales para familias con hijos pequeños, como la de Inma Cuesta.