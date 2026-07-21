No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado viernes 17 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 448 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Braulio se siente cada vez más presionado por su madre. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de confesar a Alejo su mayor inseguridad. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que nunca ha besado a nadie.

Por lo tanto, no puede evitar sentir cierto miedo, puesto que no quiere decepcionar en absoluto a Manuela. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo don Hernando se niega a disimular el profundo desprecio que siente. Es más, no duda un solo segundo en dejar muy claro que en Valle Salvaje no existe absolutamente nadie que sea digno de su hija. Es más, aparentemente ni tan siquiera Braulio. Un comentario que, a buen seguro, no va a pasar desapercibido para los protagonistas de esta historia.

¿Qué sucede en el capítulo 449 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 20 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Bárbara y Luisa deciden unir fuerzas para investigar y, de esta forma, confirmar sus sospechas sobre Victoria y el doble de los bebés. Es por eso que no dudan en irrumpir en la cabaña, descubriendo a Petra y Pura.

En cuanto a Victoria, sus advertencias sobre Dámaso han empezado a hacer mella en la duquesa de Miramar, mientras esta escucha una impactante confesión de Matilde que tiene estrecha relación con Nicolás. Al mismo tiempo, Rosalía hace todo lo que está en su mano para tratar de convencer a Leonor de trazar un plan respecto a María.

Manuela, por su parte, está decidida a dar el paso, hasta tal punto que opta por tomar la iniciativa de besar por primera vez a Braulio. Rosalía no tiene reparos a la hora de convencer a Leonor de planear un nuevo escape, mientras que Pepa opta por decir toda la verdad a Francisco, sin importar si es demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.