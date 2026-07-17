Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 17 de julio: Braulio confiesa a Alejo su mayor inseguridad
Capítulo 448 de Valle Salvaje
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden una sola entrega de esta historia. El pasado jueves 16 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 447 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Nicolás, viejo amigo de Atanasio, no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una visita a la Casa Pequeña. Como era de esperar, no puede evitar alegrarse de lo bien que le va.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Luisa no puede evitar quedarse completamente helada, a la par que impactada. Y todo porque ha descubierto que no fue una sino dos las parteras que atendieron a Rosalía. Como es de esperar, no puede evitar pensar tanto en Pura como en Petra. ¿Conseguirá encontrar las respuestas que necesita antes de que sea demasiado tarde?
¿Qué sucede en el capítulo 448 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 17 de julio?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de poder ver y de ser testigos de cómo Braulio, visiblemente presionado por su madre, no duda un solo segundo en confesar a Alejo su mayor inseguridad. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que nunca, en la vida, ha besado a nadie.
Es por eso que no puede evitar tener muchísimo miedo de decepcionar a Manuela. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo don Hernando no disimula el profundo desprecio que siente. Tanto es así que no tiene reparos a la hora de dejar claro a su hija que en Valle Salvaje no existe absolutamente nadie que sea digno de ella. Y parece que ni tan siquiera Braulio. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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