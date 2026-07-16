No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 15 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 446 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo José Luis no ha dudado un solo segundo en impedir que estalle una gran pelea entre don Hernando y Dámaso. Todo ello mientras Victoria hace todo lo que está entre manos para tender puentes con Mercedes, a pesar de que es consciente de que es algo tremendamente complicado de lograr.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, a pesar del gesto que ha tenido Victoria, lo cierto es que no parece suficiente. Y todo porque la duquesa de Miramar no duda un solo segundo en dejarle muy claro que no hay marcha atrás, ni mucho menos. Así pues, no habrá ningún tipo de reconciliación, solamente distancia y cortesía. Al menos por el momento. Es lo único que puede ofrecerle después de todo lo que ha sucedido recientemente.

¿Qué sucede en el capítulo 447 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 16 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Nicolás, un viejo amigo de Atanasio, no duda un solo segundo en visitar la Casa Pequeña. Como no podía ser de otra manera, se alegra muchísimo al ver lo bien que le va.

Por si fuera poco, vamos a poder ver cómo Luisa no puede evitar quedarse completamente descolocada y sin palabras al descubrir que no fue una sino dos parteras las que atendieron a Rosalía. Inevitablemente, y como es de esperar, no puede evitar pensar en que esas dos parteras, en realidad, son Petra y Pura. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.