No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 13 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 445 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, parece que Rafael no ha tenido reparos a la hora de empezar a plantearse las diversas exigencias de Enriqueta. Y lo hace a pesar de ser consciente de las posibles consecuencias de sus actos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Manuela parece que ha conseguido descolocar por completo a Braulio, y todo tras hacerle partícipe de una confesión de lo más sorprendente, a la par que inesperada. Eso sí, absolutamente nada se compara con la revelación que hace Rosalía a Luisa y Bárbara. Todo ello mientras una verdad parece que amenaza con cambiarlo todo de tal forma que, a buen seguro, nada volverá a ser como antes. ¡Un punto de inflexión que dará mucho de qué hablar!

¿Qué sucede en el capítulo 446 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 15 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo José Luis trata de hacer todo lo que está en su mano para impedir que estalle una pelea entre Dámaso y don Hernando. Es consciente de que no lo tiene nada fácil, pero no parará hasta conseguir su cometido.

En cuanto a Victoria, no duda un solo segundo en tratar de tender puentes con Mercedes. Lo que es un hecho es que, a pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la duquesa de Miramar no tiene reparos a la hora de dejarle claro que no hay marcha atrás. De esta forma, le comunica que no habrá reconciliación alguna, sino distancia y cortesía. Al menos por el momento. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde d lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.