No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 9 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 444 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo el obispo no ha podido evitar dejar a todos completamente boquiabiertos y sin palabras con su veredicto sobre Victoria.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo, tras una conversación que lo marca, Alejo ha compartido con Manuela todos y cada uno de los miedos de Braulio. Así pues, no tarda en constatar cuán lejos está su primo de ver la realidad. Ahora bien, ¿va a cambiar algo su confesión? ¿Seremos testigos de un nuevo giro de guion que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos?

¿Qué sucede en el capítulo 445 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 13 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias y después de todo lo ocurrido recientemente, parece que Rafael no ha dudado un solo segundo en empezar a plantearse las exigencias de Enriqueta. Todo ello mientras Manuela, contra todo pronóstico, consigue descolocar por completo a Braulio con una confesión de lo más inesperada.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder tener la oportunidad de ver cómo absolutamente nada de lo que veremos va a ser comparable con algo tan concreto como es la revelación de Rosalía a Bárbara y a Luisa. Se trata de una información que va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia. Todo ello mientras parece que una terrible y sorprendente verdad va a amenazar con cambiarlo todo, y hacerlo de una forma verdaderamente radical y espectacular. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.