No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 443 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de ver cómo Alejo termina arruinando, sin querer, la sorpresa que Braulio había preparado para Manuela. Algo que, desde luego, no sienta nada bien al joven, como era de esperar.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, dadas las circunstancias, parece que Luisa no puede sostener más su silencio frente a Alejo y Rafael. Hasta tal punto que, en el momento más inesperado e inoportuno, termina derrumbándose. Parece que, después de todo lo vivido en los últimos días e incluso semanas, ha llegado el momento más que perfecto para confesar toda la verdad, y hacerlo a pesar de las posibles consecuencias. ¿Tendrá esa información algo que ver con María? Lo que es un hecho es que este asunto va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

¿Qué sucede en el capítulo 444 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 9 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo el obispo consigue dejar a todos profundamente boquiabiertos con su veredicto sobre Victoria. Todo ello mientras Alejo, después de haber tenido una intensa conversación que lo marca, ha querido compartir con Manuela los miedos de Braulio.

Pero no todo queda ahí, puesto que termina dándose cuenta de qué tan lejos está su primo de ver la realidad. ¿Cambiará algo su confesión? ¿Habrá algún acercamiento después de todo? Lo que es evidente es que esta situación, a buen seguro, podría marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.