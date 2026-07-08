No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una sorprendente y fascinante historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 3 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 442 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Enriqueta empieza a estar muy harta de esperar el cobro de su deuda, hasta tal punto que no ha tenido a la hora de exponer a don Hernando una nueva idea para saldarla. Como era de esperar, al marqués le parece verdaderamente intolerable.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido tener la oportunidad de ver cómo parece que a Dámaso no le queda más remedio que tomar diversas medidas que tienen estrecha vinculación con Aurelio. Todo ello mientras Victoria, que está cada vez más decidida a todo, no tiene reparos a la hora de dar una cruel orden a Benigna. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que lleve a cabo el peor crimen de todos. ¿Podría haber llegado el final de Matilde?

¿Qué sucede en el capítulo 444 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 8 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo, sin querer, Alejo termina arruinando la sorpresa que Braulio había preparado para Manuela. Es algo que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. ¡Y no es para menos!

Lejos de que todo quede ahí, es más que evidente que, dadas las circunstancias, a Luisa le está costando cada vez más sostener su silencio frente a Alejo y Rafael. Hasta tal punto que, de un momento a otro, termina derrumbándose. Parece que, después de todo lo vivido, ha llegado el momento más que perfecto para confesar toda la verdad, y hacerlo aun sabiendo las posibles consecuencias. Esta información, ¿tiene algo que ver con María? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.