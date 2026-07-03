Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia. El pasado martes 30 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 441 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de presionar a Braulio. Y todo para que haga todo lo que esté en su mano para conquistar, de una vez por todas, a Manuela. ¡Según su criterio, parece que debe hacerlo a la mayor brevedad posible!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Victoria no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para arremeter contra Mercedes. Y todo por no alertar a su aliado de la diócesis. Dámaso, por su parte, señala a don Hernando como culpable y este, visiblemente implacable, ha hecho una firme petición a Aurelio. ¿En qué consiste, exactamente? En dar el máximo castigo para la Salcedo. ¡Es más que evidente que le importan muy poco las posibles consecuencias!

¿Qué sucede en el capítulo 442 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 3 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, visiblemente harta de esperar el cobro de su deuda, Enriqueta expone a don Hernando una nueva idea para saldarla. Algo que al marqués le resulta completamente intolerable.

Por si fuera poco, Dámaso no duda un solo segundo en tomar medidas respecto a Aurelio y Victoria. Lejos de que todo quede ahí, y visiblemente decidida a todo, Victoria no duda un solo segundo en ordenar a Benigna el peor crimen de todos. Parece que podría haber llegado, de una vez por todas, el final de Matilde. Una situación que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.