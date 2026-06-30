No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia, conscientes de que van a quedarse sin palabras. El pasado viernes 26 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 440 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Braulio no puede evitar sentirse cada vez más inseguro con Manuela. Hasta tal punto que don Hernando no duda un solo segundo en hacer una firme petición a su hija. ¿En qué consiste, exactamente? En que se quede en el Valle.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Alejo está cada vez más convencido de que su primo exagera. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en proponerle un nuevo plan de conquista. ¿Logrará salirse con la suya, a pesar de tener todo en contra? Todo ello mientras Luisa, Bárbara y Leonor hacen un hallazgo verdaderamente impactante y sorprendente que, a buen seguro, va a cambiar todo de forma verdaderamente radical. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 441 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 30 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta no duda un solo segundo en presionar, como nunca antes, a Braulio. Y todo para que conquiste a Manuela cuanto antes, puesto que es un hecho que el tiempo está jugando en su contra. Victoria, por su parte, no tiene reparos a la hora de arremeter contra Mercedes, y todo por no alertar a su aliado de la diócesis.

Aun así, es Dámaso quien no tarda en señalar a don Hernando como culpable de esta situación que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos. Además, este se muestra implacable a la hora de pedir a Aurelio el máximo castigo para la Salcedo. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.