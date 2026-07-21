Sale a la luz lo que opinan los clientes de ‘La Mordida’, el restaurante de Joaquín Sabina

Joaquín Sabina se ha bajado definitivamente de los escenarios tras su gira Hola y adiós, pero eso no quiere decir que el cantante deje de estar en activo con sus otros negocios. Pese a que no le veamos sobre un escenario o sacando nuevas canciones, desde hace tres décadas tiene una faceta empresarial mucho menos conocida como cofundador de La Mordida, la cadena de restaurantes mexicanos con varios locales repartidos por Madrid. Lo que empezó como un pequeño local para traer la comida mexicana a Madrid se ha convertido en todo un grupo empresarial que va desde los restaurantes, la comida a domicilio y una empresa que elabora platos para otros locales —la conocida quinta gama— que llegan a las cocinas casi para calentar y listo.

La Mordida nació en 1995 de la mano de Sabina y su amigo Julio Sánchez, que ya regentaban juntos un pequeño local en la calle Belén de Madrid donde solían reunirse artistas como José Coronado o Javier Marías. El propio Sánchez ha explicado que la idea surgió de su pasión compartida por la gastronomía mexicana y de la amistad con varios hosteleros de aquel país, y que el nombre del restaurante, con su icónico logo de una boca mordiendo un chile, salió de una lluvia de ideas entre los propios músicos del grupo de Sabina. Lo que empezó como un único restaurante se ha convertido con los años en un grupo hostelero con varias enseñas: además de La Mordida, sus responsables han lanzado marcas como Ricos Tacos, SuperTaco y OleMole, agrupadas bajo la empresa Mexicana de Franquicias, que en su último ejercicio facturó 12,5 millones de euros. Sabina sigue siendo accionista del grupo y mantiene el cargo de socio fundador del local original de Chueca, aunque su implicación en el día a día del negocio es pequeña.

El local de Bernabéu, sexto restaurante de la marca

Uno de los locales más conocidos de la cadena es La Mordida de Bernabéu, situado a pocos metros del estadio del Real Madrid, en la conocida Avenida de Brasil, una de las zonas por excelencia de ocio de la zona norte de la capital con varios restaurantes, discotecas y salas de conciertos míticas como Moby Dick. Fue el sexto restaurante de la marca y se inauguró con la presencia de la cantante Alaska, sumando más de 400 metros cuadrados repartidos en dos plantas más una terraza con capacidad para 40 comensales adicionales.

¿Qué opinan los clientes de los restaurantes de Joaquín Sabina? Una media de 8,8

El restaurante de Bernabéu mantiene actualmente una valoración de 8,8 sobre 10 en TheFork, con cerca de 3.800 opiniones acumuladas. Entre los comentarios más repetidos, los clientes destacan el ambiente festivo del local y la atención del personal. Así lo resumen algunas reseñas recientes: «Todo muy rico, sólo que los nachos estaban un poco tostados para mi gusto», apunta un comensal, mientras otro felicita al personal porque «cuidaron de las alergias alimentarias que tuvimos». Un tercer cliente resume su experiencia con un simple «el ambiente genial con el mariachi», y otro más destaca que «la comida de muy buena calidad con raciones bastante abundantes».

No todas las opiniones son perfectas: algunos clientes señalan tiempos de espera elevados en días de mucha afluencia. «El servicio muy lento porque solo había una persona para todas las mesas de arriba», lamenta un comensal, mientras que otro apunta que «los nachos no tenían casi guacamole y los frijoles inexistentes». El propio restaurante suele responder de forma personalizada a cada reseña, agradeciendo los comentarios positivos y explicando los motivos detrás de las quejas puntuales.

Aunque las opiniones son personales, el que escribe este artículo ha podido ir varias veces a ese local y a otros de la cadena. Se trata de comida mexicana tradicional, teniendo micheladas y multitud de cervezas llegadas desde México. Además, la decoración es un punto importante para sumar un plus a la experiencia. Como decía una opinión, se trata de un buen lugar para acudir los celíacos, puesto que los nachos y los tacos son de maíz, teniendo cuidado con la contaminación cruzada de las harinas de trigo.