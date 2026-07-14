«Me echaron de los bares»: la reflexión más sincera de Joaquín Sabina

Joaquín Sabina ha lanzado Hola y adiós, un disco doble en el que se puede ver y escuchar el concierto de despedida de su última gira en el Movistar Arena de Madrid, celebrado el pasado mes de noviembre de 2025. Con motivo de su publicación, el cantautor de Úbeda ha compartido una profunda reflexión sobre su trayectoria, sus excesos y la vida que le espera ahora, sin escenarios ni compromisos profesionales. Pese a que pocas personas en España y América Latina no conocen de su fama, el andaluz (Jaén) nunca ha ocultado la vida de excesos que ha llevado siempre. Aunque en esta última etapa parece estar pasándole factura a su cuerpo, tanto que ha decidido retirarse de los escenarios, aunque siempre puede hacer como su amigo Miguel Ríos y volver cada cierto tiempo de su retiro.

A sus 67 años, Sabina se muestra en paz con la mayor parte de su pasado, aunque no del todo: «Yo, con mi biografía, no estoy muy en desacuerdo. Tal vez sí me arrepiento de haber perdido tantas noches y tanto tiempo haciendo el idiota por los bares en lugar de escribir», ha declarado en una entrevista reciente con motivo de la salida de este disco. El cantautor también repasa los peligros de la época que le tocó vivir con el éxito, siendo la década de los 80 la peor de todas, donde perdió a amigos y compañeros y otros quedaron marcados: «Como mucha gente cercana a mí, soy de una generación que anduvo con la heroína. No yo, porque no la he probado nunca, pero sí con determinados excesos; es una generación muy loca y mucha gente, a veces la mejor, se quedó por el camino».

La publicación de Hola y adiós coincide con el inicio de una nueva etapa para Sabina, tras una multitudinaria gira que comenzó en América y que culminó el pasado 30 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Aquel concierto marcó su despedida definitiva de los escenarios, abriendo paso a una vida sin la exigencia de fechas ni agendas que durante décadas marcaron su día a día. La jubilación de Joaquín Sabina es uno de los grandes momentos de la música en español y una mala noticia para sus fans, aunque debería ser un descanso para él y su pareja.

De los bares de Londres a la fama que le «echó» de ellos

El cantante decidió escapar a Londres durante la dictadura de Franco, donde tocaba en restaurantes y bares, mucho antes de conquistar estadios y grandes auditorios por todo el mundo. Precisamente esa vida de bares es la que el cantautor reivindica como su verdadero hábitat creativo: «Eso que se llama fama tiene muchos inconvenientes. Yo amaba los bares y la noche. El sitio perfecto para escribir era en un bar a las tres de la mañana. Y eso que hace mucho tiempo que me echaron de los bares», explica. La razón para ser ‘echado’ de los bares es más médica, puesto que su cuerpo le pedía una tregua que, parece, ha decidido darle ahora que entra en la jubilación.

Pese a la cantidad de vivencias acumuladas a lo largo de su carrera, Sabina no quiere ser un nostálgico y vivir anclado en los recuerdos: «No soy nostálgico, no tengo nostalgia de nada, pero sí tengo memoria y la memoria a veces se agarra a cosas hermosísimas, a ese minuto que te pasó una vez y a esa felicidad que dura tan poco, pero que es inolvidable», confiesa en esta entrevista para la Agencia EFE.

Reconoce que no le gusta la fama

Uno de los aspectos que más pesa a Sabina tras toda una vida de éxito es la pérdida del anonimato. El cantautor lamenta lo ocurrido tras su último concierto: «Y ahora, después del último concierto, había treinta personas esperándome a la puerta de casa. Eso no es agradable para alguien que soñó más con ser el hombre invisible que un cantante de éxito».

Con Hola y adiós ya en la calle, Sabina afronta ahora una vida completamente distinta a la que ha llevado durante décadas, alejado de las giras y de las exigencias. El cantautor intentará volver a ser un poco anónimo, aunque siempre será un mito de la música, pero tendrá más tiempo para dedicarse a cuidar su cuerpo y a sus amigos.