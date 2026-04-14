El enfado de Almodóvar con Joaquín Sabina que ha ocultado durante años: «No me hizo ni puñetera gracia»

No es ningún secreto que Pedro Almodóvar se ha convertido en uno de los directores de cine más reconocidos en todo el mundo. Recientemente, ha estrenado un proyecto, Amarga Navidad, por el que ha concedido numerosas entrevistas.

Entre ellas, se encuentra el pódcast La Pija y La Quinqui, a quienes ha visitado para sincerarse sobre este nuevo proyecto que vio la luz hace unas semanas, pero también para dar a conocer diversos secretos.

Uno de los más sonados tiene estrecha relación con Joaquín Sabina, a quien lanzó un sonado reproche. Y todo por una colaboración realizada en el pasado que, según Pedro Almodóvar, parece que no guarda el mejor de los recuerdos.

Todo ocurrió en el año 1992 y, desde entonces, el manchego no había querido hacer pública esta opinión hasta que ha dado el paso de visitar a los presentadores de este exitoso pódcast.

En un momento dado de la entrevista, le preguntaron sobre cómo era su relación con el término ‘Chica Almodóvar’ que siempre se les asigna a las actrices que trabajan con él.

Fue entonces cuando el director quiso sincerarse: «No me llevo bien con ese término. Ellas sí lo llevan bien». Es más, aseguró que Rossy de Palma es «la Almodóvar viviente».

¿El motivo? Según su criterio, la actriz representa casi mejor lo que significa Almodóvar que él mismo. Fue entonces cuando el director sorprendió con un inesperado dardo envenenado a Joaquín Sabina.

Y todo por una canción que compuso, titulada Yo quiero ser una chica Almodóvar, que, al parecer, no fue de su agrado, ni mucho menos: «A mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada».

Por si fuera poco, añadió: «Y él, de algún modo, se enteró, porque yo no dije ni una sola palabra ni le llamé para decirle: ‘oye qué bien’. No hablamos de ello y además tampoco he visto demasiadas veces en mi vida a Sabina», explicó.

«Yo creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción», aseguró. Además, recordó lo que decía la letra sobre Miguel Bosé, Bibiana Fernández o, incluso, Carmen Maura: «Ya estaba llamándole a Miguel Bosé maricón».

Acto seguido, el manchego añadió: «Ese tipo de cosas como en segundo término, ‘un poquitín lista y un poquitín boba’… Ya está hablando de tonta a Carmen Maura», aseguró.

De esta forma, Pedro Almodóvar llegaba a una conclusión, y es que en la letra de esta canción de Joaquín Sabina «había un poquito de mala leche debajo, aunque él diría que es crítica social, claro». Así pues, hizo hincapié: «A mí no me hizo ni puñetera gracia. Es la primera vez que lo digo, así que esto es un scoop».