Se buscan voluntarios para vivir gratis en un castillo francés del siglo XIII a cambio de ayudar en su restauración: no piden experiencia previa

Esto circula como pólvora entre los amantes de las experiencias y los viajes distintos: ya es posible vivir gratis en un castillo francés (solo apto para quienes estén dispuestos a arremangarse y ayudar en tareas de restauración). La convocatoria de este voluntariado europeo no pide currículum ni experiencia en construcción, solo ganas de participar en un proyecto que lleva varios años.

El anuncio resulta, como mínimo, tentador y alucinante, casi de película. Y es que quienes se ajusten a la propuesta, podrán dormir bajo el mismo techo que ocuparon nobles medievales, sin pagar ni un euro de alquiler, mientras se aprenden oficios como la cantería o la carpintería tradicional. Solo hay un pequeño detalle que conviene tener en cuenta antes de hacer la maleta.

¿Dónde está el castillo francés en el que se puede vivir gratis?

El castillo en cuestión es el Château de Pranzac, una fortaleza que se alza en la comuna de Pranzac, en el departamento de Charente, a unos 16 kilómetros de Angulema, en el suroeste de Francia.

Construido en el siglo XIII y ampliado más tarde en el siglo XV, hoy solo conservan en pie (como se ve en la imagen destacada) dos torres en ruinas y la base de un antiguo torreón, testigos de un pasado mucho más imponente.

Y detrás de la convocatoria está Arcade, una asociación francesa que impulsa proyectos de voluntariado ligados a la recuperación del patrimonio rural, y que colabora sobre el terreno con Les Secrets de Pranzac, la asociación local que lleva desde 1997 trabajando para salvar esta fortaleza del abandono.

Ambas comparten un mismo objetivo: devolver la vida a un monumento que, sin esta intervención, terminaría por desaparecer por completo en pocas décadas.

¿Qué tareas de restauración tendrán que hacer los voluntarios?

Los voluntarios que se apunten deberán poner manos a la obra desde el primer momento, ya que se integrarán en cuadrillas de trabajo real, codo con codo con canteros y carpinteros profesionales que supervisan cada paso. Las tareas cambian según la fase de la obra, pero suelen incluir:

Mampostería y restauración de muros : recuperar los paramentos originales del castillo.

: recuperar los paramentos originales del castillo. Talla y colocación de piedra : dar forma a los sillares que sustituyen a los bloques perdidos.

: dar forma a los sillares que sustituyen a los bloques perdidos. Carpintería tradicional : reconstruir estructuras de madera con técnicas de la época.

: reconstruir estructuras de madera con técnicas de la época. Restauración de la chimenea histórica: uno de los elementos más delicados del proyecto.

A esas tareas se suma la construcción de una forja con materiales reciclados y el desbroce de la vegetación que ha invadido buena parte del recinto.

En la misma línea, cada turno reúne a grupos de entre cinco y veinte voluntarios, siempre acompañados por especialistas que enseñan desde cero cada técnica, algo pensado especialmente para quienes nunca han tocado una piedra ni un martillo.

Requisitos, alojamiento y cómo apuntarse para vivir gratis en un castillo francés

Para vivir gratis en un castillo francés a través de esta convocatoria, hay que tener entre 18 y 30 años, ya que el programa está pensado específicamente para jóvenes que quieran aprender un oficio mientras hacen turismo rural.

Por otra parte, la estancia dura cinco días de trabajo, y el alojamiento dentro del recinto corre por cuenta de la organización durante toda la semana, en cabañas o dependencias habilitadas cerca de la obra.

Y ojo, que hay un matiz importante que conviene aclarar antes de apuntarse: la comida no está incluida en la propuesta, como sí lo suele estar en otro tipo de propuestas, así que cada voluntario debe encargarse de su propia manutención durante esos días.

Quien quiera inscribirse debe entrar en la plataforma pública francesa jeveuxaider.gouv.fr, buscar la convocatoria de Arcade para el Château de Pranzac y rellenar el formulario de inscripción, a la espera de que la organización confirme fecha y grupo.

Así es como el proyecto Pranzac recuerda al mítico proyecto de Guédelon

Este proyecto de Charente se organiza, según explican sus propios responsables, con el mismo espíritu que hizo famoso a Guédelon, el castillo que un grupo de artesanos construye desde 1997 en Borgoña utilizando únicamente técnicas y herramientas medievales.

Y es que en Pranzac, la obra sigue principios similares de economía circular: se reutilizan materiales, se recuperan oficios casi olvidados y se prioriza la mano de obra sobre la maquinaria pesada.

Como dato de color para concluir, la asociación local que impulsa la restauración, Les Secrets de Pranzac, nació con solo catorce socios y hoy supera el medio centenar de miembros activos.

Desde 2018 ya rehabilitó una casa del siglo XVI convertida en la Casa del Patrimonio del pueblo, y en paralelo mantiene abierta una campaña de micromecenazgo para financiar la siguiente fase de las obras en la torre principal.