Pelayo Gayol, ex instructor de los GEO, sobre el liderazgo: «Yo solo soy muy poquita cosa, pero con mi equipo soy invencible»

Una buena idea para mejorar como líderes es escuchar a los filósofos clásicos, pero a veces el mejor consejo te lo puede dar una persona que se enfrenta a situaciones límite todos los días. Por ejemplo, Pelayo Gayol, ex instructor del Grupo Especial de Operaciones (GEO), basa su confianza en el trabajo en equipo.

El inspector de la Policía Nacional, conocido por la serie GEO: Más allá del límite, ha dejado claro que lo más importante para ser un buen líder es saber que se forma parte de un grupo: «Yo, solo, soy muy poquita cosa, soy un tipo muy normal, pero con mi equipo soy invencible».

Lo más relevante es que no lo dice un cualquiera, sino que parte de su experiencia y de los consejos que ha compartido con otros agentes. Nada como un buen compañero para tranquilizarse antes de un servicio.

Pelayo Gayol, ex instructor de los GEO, y cómo ser un líder invencible

Para Pelayo Gayol lo más relevante a la hora de ser un buen líder es aprovechar el apoyo que te da el grupo y fomentarlo. Aunque a veces lo minusvaloremos, haber vivido momentos de flaqueza y comprobar cómo responden los compañeros permite afrontar las siguientes dificultades con la certeza de contar con ayuda.

En el podcast Academia Geopol – Zona GEO, lo ha relatado desde su experiencia: «Cuando vas con un equipo potente que todo el mundo se apoya, que si yo tengo un punto de flaqueza me van a llevar en volandas, tú lo sabes, nos ha pasado en operaciones, no hay fallo ninguno».

Eso sí, conseguir esa confianza exige acertar con las personas que forman el grupo. El ex instructor de los GEO ha insistido en la dificultad de esa tarea: «El equipo es lo fuerte, tienes que seleccionar un equipo bueno, eso es lo difícil».

Por eso es tan vital que aprendamos a diferenciar entre líderes y jefes. Para Gayol el verdadero líder es que logra unir al equipo y sostener su ánimo, independientemente del puesto que ocupe en la escala de mando.

El consejo de un ex instructor de los GEO: fomenta el liderazgo informal

«El líder más potente, el pegamento más potente del liderazgo que existe en un equipo es el líder informal», ha afirmado Gayol. De hecho, lo ha explicado con un ejemplo: el momento de consultar quién te acompaña a un servicio.

«Ese compañero que miras en una lista de quién va a un servicio y dices Pancho, ok, vale genial». Reconocer su nombre basta para sentir que habrá alguien capaz de ayudar cuando las cosas se compliquen, ha explicado.

Por eso Gayol insiste tanto en que aprendamos a valorar a ese tipo de personas en nuestra vida: «Es un compañero que cuando haya un momento de flaqueza va a tener siempre un chiste, un empujón, una buena cara ante la adversidad».

De hecho, ha recordado grupos que funcionaban bien y que terminaron disolviéndose después de que uno de esos líderes informales se marchara: «Parece que hay algo especial en cierta gente».

Cuál es la experiencia de Pelayo Gayol como instructor de los GEO

Si el nombre de Pelayo Gayol te suena es por su aparición en 2021 en GEO: Más allá del límite en Prime Video. La producción muestra durante siete meses el proceso de selección de aspirantes al Grupo Especial de Operaciones bajo sus órdenes.

La serie acercó al público las exigencias de esa preparación y convirtió al instructor en una figura reconocible fuera del ámbito policial. Él mismo reconoce que todavía le paran por la calle.

Gracias a esa presencia mediática, en sus intervenciones posteriores ha aprovechado para abordar cuestiones como el valor, el éxito y la relación entre compañeros.