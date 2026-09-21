Los fontaneros expertos instan a echar vinagre y bicarbonato de sodio por el desagüe del fregadero: por qué y para qué sirve

La acumulación de residuos como restos de comida, jabón, grasa o cualquier tipo de suciedad está a la orden del día en las tuberías del fregadero de la cocina o de la cañería del inodoro. Para evitar estos inconvenientes y mantener una correcta limpieza, existe un truco casero muy popular en España: mezclar bicarbonato de sodio con vinagre.

Esta amalgama es aconsejable como una sencilla alternativa para la limpieza recurrente de tuberías y para ayudar a disminuir los hedores. No obstante, a pesar de ser dos elementos comunes en la limpieza del hogar, es fundamental saber cuáles son los efectos de esta mezcla y sus limitaciones de uso.

Para qué sirve echar bicarbonato de sodio y vinagre

La solución de bicarbonato de sodio y vinagre reacciona de inmediato al entrar en contacto. La primera es una sustancia alcalina, mientras que el vinagre contiene ácido acético, por lo que al unirse se produce una reacción química que ocasiona efervescencia.

Esta reacción es proclive a desprender las partículas y suciedad alrededor del desagüe. También puede ayudar a reducir los malos olores derivados de la acumulación de residuos. Por este motivo, muchos españoles llevan a cabo esta técnica como parte de una limpieza preventiva.

A pesar de la efervescencia, este método no es universalmente eficaz y la mezcla no tiene la capacidad de eliminar cualquier atasco. Cuando existe un bloqueo considerable causado por la acumulación de grasa, residuos sólidos, cabellos u otros elementos, el truco puede no dar los resultados esperados.

Cómo usar bicarbonato de sodio junto a vinagre

Para todos aquellos que quieran probar esta variante para la limpieza de su vivienda, una de las formas más extendidas es comenzar eliminando los restos visibles en el desagüe. Posteriormente, se coloca una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio dentro de la abertura y se añade el vinagre. La reacción es instantánea, produciendo burbujas y espuma.

El fin es reducir la suciedad de la superficie y que la zona se mantenga limpia, sin pretender que resuelva una hipotética obstrucción grave. En cuanto la reacción haya perdido su efecto, conviene enjuagar el desagüe con agua caliente, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del fregadero y de la tubería.

Cuál es la efectividad de esta combinación

Si bien esta mezcla es uno de los trucos de limpieza más populares, hay que distinguir entre desatascar una tubería bloqueada y limpiar un desagüe, ya que esta alternativa no hace milagros.

Cuando el bicarbonato de sodio y el vinagre reaccionan, la mayoría de sus propiedades se neutralizan. La efervescencia puede derivar en una limpieza eficaz sobre algunos restos, pero no convierte esta solución en un método disolutivo de obstrucciones.

Por ende, cuando un desagüe no drena con normalidad, conviene retirar los residuos de la superficie y utilizar productos específicos, como un desatascador. Si el problema no desaparece o la tubería está totalmente obstruida, se debe contratar a un especialista.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque el vinagre y los desatascadores químicos son productos domésticos similares, no conviene mezclarlos, ya que algunos limpiadores contienen propiedades que pueden generar reacciones peligrosas al juntarlas con otros productos.

También se aconseja prevenir el uso de mezclas caseras si se ignora el material de las tuberías. En caso de tratarse de una instalación antigua, una obstrucción considerable o un problema habitual, la mejor opción es consultar a un especialista o al fabricante.