Las expertas en limpieza coinciden: el truco para eliminar el sarro de los orificios de la ducha y aumentar la presión del agua

Uno de los principales problemas que presentan las duchas es el sarro. Con el uso diario, poco a poco se van acumulando en los pequeños orificios de la alcachofa los minerales propios del agua, como el magnesio y el calcio. Esto genera que el agua pierda la presión en su salida y que el flujo disminuya considerablemente.

Si bien tanto el bicarbonato como el vinagre son dos de los trucos caseros más extendidos entre los hogares españoles para eliminar estos residuos, existe una alternativa que se ha vuelto tendencia debido a su efectividad: el ácido cítrico. Este compuesto tiene la capacidad de disolver las partículas de cal sin tener que hacer uso de la fuerza.

Esta práctica ayuda a extender la vida útil del cabezal y a mantenerlo en condiciones óptimas, además de devolver un chorro de agua regular. Además, el ácido cítrico está disponible en todo tipo de tiendas de limpieza y establecimientos especializados y se presenta como un método eficaz para la eliminación de la acumulación de suciedad debido a sus propiedades desincrustantes.

Cómo eliminar el sarro de la alcachofa de la ducha con ácido cítrico

Al ser la mayoría de los cabezales en España piezas no desmontables, la mejor opción es introducir el producto en una bolsa de plástico y sumergir la alcachofa dentro el tiempo suficiente hasta que se elimine el sarro de los orificios.

Estos son los pasos para proceder correctamente con la limpieza:

Disolver dos o tres cucharadas de ácido en un recipiente con agua templada. Si el modelo lo permite, retirar el cabezal de la ducha e introducirlo en el recipiente. En caso contrario, introducirlo en la bolsa de plástico. Dejarlo en remojo entre 30 y 60 minutos. Utilizar un cepillo de dientes en desuso para eliminar el sarro que haya quedado. Limpiar con abundante agua antes de volver a colocarlo o usarlo.

Causas de la aparición del sarro y cómo prevenirlo

El sarro aparece por la dureza del agua. Cuanto mayor es, la concentración de calcio y de magnesio aumenta y los minerales se acumulan con más rapidez tanto en los orificios de la alcachofa de la ducha como en las tuberías. Un mantenimiento habitual no solo ayuda a prevenir la cal, sino que prolonga la vida del cabezal y colabora a mantener un nivel de presión adecuado.

Para evitar que este problema se repita en el tiempo, los especialistas aconsejan: