Adiós al truco de la abuela: qué pasa realmente al juntar bicarbonato, vinagre y limón

Cuando se mezcla bicarbonato de sodio, vinagre blanco y zumo de limón no quiere decir que sea un producto más eficaz para limpiar la casa. La Sociedad Americana de Química aclara que el bicarbonato reacciona con los ácidos y libera dióxido de carbono. Cuando aparecen burbujas de esta transformación no indica que ya está desinfectando. Para sacarle rendimiento a estos ingredientes se tiene que ver qué es lo que cada uno limpia y qué materiales pueden dañarse con ellos al usarlos.

Qué ocurre al mezclar bicarbonato de sodio con vinagre y limón

El vinagre tiene ácido acético mientras que el limón es cítrico. Los dos tienen reacción al mezclarse con el bicarbonato que es una sustancia alcalina. Cuando se produce la reacción se consumen dichos ingredientes y se forma un gas. Además, juntar vinagre y bicarbonato libera agua y acetato de sodio, una sal disuelta.

Según las proporciones que se echen saldrá un resultado u otro. Es posible que quede bicarbonato o ácido sin reaccionar, aunque las cantidades añadidas no conserven cien por cien sus propiedades iniciales. Por tanto, cuando sale más espuma no es que vaya a limpiar mejor. En cuanto al limón, añadirlo al final tampoco significa mayor capacidad para desinfectar.

Tres usos domésticos sin juntar los tres ingredientes

Uno de los primeros usos es limpiar las manchas del frigorífico con bicarbonato y agua y después eliminar los restos con un paño limpio y húmedo. Otro de los usos, el segundo de estos productos es que se puede ablandar la cal con el vinagre. Ambos métodos se pueden ver recogidos en la Universidad de Georgia. Una cosa importante es saber si cuando lo usamos en grifería, esta acepta productos ácidos.

Por último, el tercer uso es con agua y limón, algo ideal para limpiar las salpicaduras del microondas. La cantidad adecuada, según Whirlpool es de una taza de agua y una cucharadita de jugo en un recipiente adecuado, calentarlo de 2 a 5 minutos, dejarlo enfriar y luego pasar un paño húmedo con cuidado por el electrodoméstico.

Limpiar una superficie no significa desinfectarla

Los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dejan claro saber distinguir entre quitar suciedad y eliminar microorganismo desinfectando. Si queremos hacer una limpieza normal se puede usar agua, jabón o detergente y fricción. Hay que tener claro que usar una fórmula casera que bien, tenga acidez o haga burbujas no es un desinfectante.

En el caso de querer desinfectar, hay que usar productos adecuados para dicha superficie y respetar el tiempo de contacto que venga en la etiqueta. Además, los CDC aconsejan hacer más tareas de desinfección cuando en casa hay personas enfermas o inmunodeprimidas, quitando la suciedad antes nada.

Los límites del mármol, la lejía y los usos personales

El vinagre y el limón pueden deteriorar piedras calcáreas, como el mármol. El Natural Stone Institute desaconseja estos ácidos sobre tales materiales. Tampoco debe suponerse que cualquier superficie tolera un limpiador abrasivo. Hay que seguir las instrucciones del fabricante y evitar el contacto con los ojos.

Nunca mezcles el vinagre con lejía ya que se puede liberar cloro irritante como indica el centro toxicológico Poison Control. Otro de los usos que no se aconsejan es para blanquear los dientes ya que los ácidos pueden erosionar el esmalte.